Доступ в фитнес-центры и развлекательные заведения по QR-коду о вакцинации вводят в Самарской области

Система пропуска по QR-кодам может появится через две недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области вводят новые ограничения из-за коронавируса. Теперь в культурно-досуговые учреждения и фитнес-центры будут пускать по QR-коду сертификата о вакцинации. На организацию процесса отвели две недели. Об этом в своем инстаграм-аккаунте 27 сентября сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Таким образом, новая система доступа может заработать после 10 октября 2021 года.

По словам главы региона, ситуация с COVID-19 в Самарской области напряженная — фиксируется рост заболеваемости. Уже который день в губернии выявляют более 500 случаев заражения за сутки. Это требует усиления антиковидных мер.

- Исходя из эпидобстановки со следующей недели главы муниципалитетов будут рассматривать целесообразность перевода на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 класс, - отметил губернатор.

Не исключено, что в регионе могут закрыть торговые центры. Это произойдет, если там не усилят контроль за соблюдением масочного режима. Напомним, пока посещение ТЦ ограничили только для подростков. Молодые люди младше 18 лет не могут попасть туда без сопровождения взрослых.

- Если не усилят меры, будем закрывать торговые центры и штрафовать не продавцов-консультантов и кассиров, а безответственных руководителей, - подчеркнул глава региона.

Дополнительные меры могут ввести и в заведениях общепита. Сейчас им запрещено работать с 21:00 до 6:00, если зал заполнен более чем на 50%. С представителями кафе и ресторанов проведут соответствующие встречи.

Дмитрий Азаров в очередной раз призвал жителей Самарской области носить маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от коронавируса.

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