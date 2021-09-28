В Самаре на месте совхоза Кряж построят новый микрорайон на 20 тысяч жителей. Застройщик рассказал подробности

На Кряжу хотят возвести новый микрорайон на 20 тысяч мест Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре собираются построить новый микрорайон, рассчитанный на 20 тысяч жителей. Располагаться он будет в Куйбышевском районе, на землях бывшего совхоза Кряж – на ул.Уральской за торговым центром «МЕТРО». На публичных слушаниях 27 сентября застройщик рассказал подробности проекта.

Жилье эконом-класса, садики и школа

Представитель ООО «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ» Павел Краснов рассказал участникам слушаний, что речь идет о территории в 46 гектаров, расположенной в районе ул.Уральской /ул.Поселковой / ул.Центральной.

- Здесь располагалась территория бывшего совхоза «Кряж». Сейчас этот участок свободен от застройки, - пояснил он.

На бывших совхозных землях застройщик предполагает построить новый большой микрорайон, рассчитанный на 20 тысяч жителей. Здесь предусмотрены дома переменной этажности высотой от 13 до 25 этажей.

- Это будет жилье эконом-класса, внутри микрорайона предусмотрено также строительство трех детских садиков на 300 мест, школа на полторы тысячи мест, а также зона общественно-деловой застройки, - объяснил Павел Краснов.

Парковаться на обочинах

Однако при проектировании микрорайона возник нюанс – на публичных слушаниях застройщик попросил предоставить ему разрешение от предельных нормативов и согласовать вдвое меньшее количество парковок, чем положено. Участники слушаний к такой перспективе отнеслись прохладно.

- Как люди будут ездить? Там ходят только коммерческие маршрутки. И где оставлять машины? На газонах? – задали вопросы участники слушаний.

В ответ на это представитель застройщика заявил, что машиноместа будут дополнительно предусмотрены на разделительной полосе проездов и на обочинах.

- Место будущих проездов оформлено как отдельные участки, поэтому здесь они не рассматриваются, - объяснил он. – У нас концепция двора без машин, оставлять авто жильцы будут за пределами дворов. В общей сложности будет предусмотрено около 11,5 тысяч парковочных мест – это даже больше, чем положенные по нормативам одно место на каждую квартиру. А по улице Уральской, по данным дептранса, ходит несколько маршрутов общественного транспорта.

Однако участники публичных слушаний инициативу застройщика не оценили, проголосовали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров и посоветовали убрать из плана один из домов, заменив его на паркинг.

Но принимать окончательное решение, разрешать ли застройку с такими параметрами, будет глава города.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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