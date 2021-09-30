«Теперь он не ест и боится выходить из дома»: самарец рассказал о допросе сына в полиции

Отец мальчика, которого допрашивали в полиции, говорит, что не все было законно

29 сентября пресс-служба областной полиции опубликовала релиз, в котором сообщила о том, что сотрудники отдела полиции Промышленного района Самары задержали двух 17-летних подростков по подозрению в сбыте фальшивых денег. По версии следствия, поддельные банкноты они купили через интернет, получили через тайники-закладки и расплачивались ими за доставку еды.

Вскоре после допроса один из подростков – Илья (имена героев изменены) покончил с собой, а второй, как говорят его родственники, перестал спать, есть и выходить из дома. Отец выжившего Саши рассказал корреспонденту «КП-Самара», как проходил обыск у них в доме и допрос у силовиков.

Неожиданный визит

22 сентября. 6 утра. Сергей проснулся, вышел покурить. На лестничной площадке встретил 4 незнакомцев. Они спросили, из какой он квартиры, представились операми из Промышленного отдела полиции, предъявили постановление на обыск. По их словам, сын Сергея – Саша – проходил подозреваемым по делу о сбыте фальшивых денег.

- Они давили морально, с ходу сказали сыну: мол, давай рассказывай все, иначе мы тебя в клетку закроем. Я им сделал замечание: он вообще-то несовершеннолетний. В ответ мне посоветовали не умничать, иначе попаду в реанимацию, - вспоминает то утро Сергей.

По его словам, ничего противозаконного при обыске полицейские на нашли, изъяли телефон и компьютер его сына, после чего повезли его в отдел полиции Промышленного района на ул.Калинина, 13. Конечно, Сергей поехал за ними.

- Позже сын мне пожаловался, что в дороге его постоянно запугивали и давали затрещины, - рассказал корреспонденту «КП»-Самара» Сергей. – При мне в отделе полиции они опять начали запугивать его, я опять напомнил, что ему 17 лет, и сказал, что мы, пожалуй, воспользуемся статьей 51 Конституции и не будем давать показания. После этого мне заявили, что мое присутствие в кабинете вообще-то не обязательно, я пытался настаивать, но меня просто выпроводили вон.

Последствия

Отпустили Сашу только под вечер. Папа рассказывает, что он всю ночь не спал. А на следующий день узнал, что его друг – Илья, с которым они знакомы с 5 класса и играли в одной группе – покончил с собой. Илья был вторым подозреваемым по тому же делу и допрашивался в том же отделе полиции почти одновременно с Сашей.

Сейчас Сергей разослал жалобы в МВД, прокуратуру и Следственный комитет Самарской области и России и просит разобраться, было ли поведение полицейских в тот день в рамках закона.

– Мой сын до сих пор почти не спит, не ест и боится выходить из дома. Я из него буквально по крупицам «выжимал» информацию о том, что же происходило после того, как я вышел из кабинета, - рассказал он.

Разбираться с этим теперь должны сотрудники Следственного комитета. Во всяком случае, в полиции сообщили, что дело о сбыте поддельных денег они передали следователям. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства доложить ему о ситуации.

«Комсомолка» направила запросы в соответствующие инстанции, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

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