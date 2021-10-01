Ни купить воблу у бабулек со «Дна», ни прокатиться на американских горках: чего больше нельзя сделать в Самаре

За последние 20 лет Самара сильно изменилась Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот говорят, что раньше и трава была зеленее, и пломбир вкуснее. На вкус и цвет, как известно, товарища нет. Но есть возможности, которые памятны практически каждому самарцу со времен бурных 90-х годов, однако же теперь утеряны безвозвратно. Собрали список того, что жителям Самары уже не проделать.

Раньше на набережной сплошной стеной стояли летние кафешки и жарили шашлык, а сейчас катаются велосипедисты и гуляют пешеходы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Поесть шашлыка в нелегальных кафе на набережной

Самарская набережная образца 90-х годов представляла собой одно сплошное открытое кафе с прожженными сигаретами пластиковыми стульями и столами и потрепанными зонтиками. С весны и до осени здесь почти круглые сутки гремели попса и шансон, рекой лилось разливное пиво, жарился шашлык и царила атмосфера непрекращающегося карнавала. В 2011 году в честь 160-летия Самарской губернии, на набережной провели реконструкцию. А заодно – снесли отсюда все нелегальные и полулегальные кафешки. С тех пор места для прогулок стало больше, однако атмосфера безудержного веселья была утеряна.

Американские горки когда-то были одним из главных аттракционов в Самаре. Фото: МП "Парки Самары"

2. Прокатиться на американских горках в парке «Дружба»

Бешено несущиеся по рельсам вагончики, крики и визг посетителей – кто из самарцев в конце 90-х и начале двухтысячных хотя бы раз не катался на американских горках в парке «Дружба»? Знаменитый на весь город парк развлечений MAVI LAND начали проектировать в 1994 году рядом с парком «Дружба, а в 1996 году по новеньким рельсам аттракциона проехали первые посетители. Аттракцион проработал вплоть до 2019 года и за это время морально устарел. Поэтому сейчас MAVI LAND закрыт, а территорию собираются застроить высотками.

В "Антошке" впервые в Самаре показали "Тома и Джерри". Фото: архив Валерия Ерофеева

3. Посмотреть кино в «Антошке» в парке Гагарина

Кинотеатр «Антошка» в салоне настоящего самолета в парке Гагарина был по-настоящему культовым местом для куйбышевских школьников 70-х, 80-х и начала 90-х годов. Здесь можно было посмотреть и мультики, и детские фильмы. Конечно, их показывали и в других кинотеатрах, но в салоне самолета царила совершенно особенная атмосфера. Кстати, именно здесь самарской детворе впервые показали «Тома и Джерри». Увы, эпоха ушла: в конце 90-х кинотеатр в самолете был признан бесперспективным, и «Антошку» отправили в металлолом.

В начале двухтысячных Ленинградка преобразилась и теперь выглядит вполне цивилизованно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Поменять доллары или купить кожаную куртку на Ленинградке

Улица Ленинградская образца 90-х и начала двухтысячных годов представляла собой самый настоящий рынок со своей собственной неизъяснимой бандитско-богемной романтикой. Здесь на развалах можно было купить трусы или сомнительного происхождения золото, примерить кожаную куртку или шапку-капор, поменять доллары в нелегальных обменниках в ближайшей подворотне, здесь же - прицениться к картинам местных художников и послушать уличных музыкантов. Однако в начале двухтысячных мэрия затеяла реконструкцию Ленинградки. Сначала в 2004 году сдали участок от Фрунзе до Куйбышева, на следующий год – до Чапаевской. Потом стройку заморозили, но в 2009 году самарский Арбат приобрел свой современный вид.

Здание здравницы простояло заброшенным и полуразрушенным много лет Фото: Ольга НОВИКОВА

5. Поиграть в пейнтбол в здравнице

Здание полуразрушенной здравницы в поселке Управленческий долгие годы служило местом паломничества для любителей поиграть в пейнтбол или просто полазать по «заброшкам». Санаторий был построен на этом месте еще в 30-х годах, однако в 90-е здание было заброшено и много лет пустовало и разрушалось. Однако недавно здравницу снесли, а на этом месте возвели отель «Sky Village».

"Скорые" автобусы давно отменили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

6. Проехать на скором автобусе

В конце 90-х и начале двухтысячных по Самаре ездили «скорые» автобусы. Проезд на них стоил дороже, зато они останавливались не на всех остановках, поэтому добраться до места назначения на таком автобусе можно было быстрее. В основном «скорые» ездили по длинным маршрутам – например, был «50с», «61с» и т.д. Однако в начале двухтысячных такие автобусы отменили, а их место постепенно заняли коммерческие маршрутки – «газельки».

7. Перекусить в «Лурсе»

Ресторан «Лурс» на ул.Куйбышева в конце 90-х – начале двухтысячных стал одним из первых заведений общепита, где можно было отведать заморский фаст-фуд, например, картошку фри. Здесь, в здании бывшего кинотеатра «Триумф», бывала и вся самарская богема тех времен, и обычные работяги. Однако в конце 2010 года «Лурс» закрылся, а его владельцы попали в поле зрения правоохранителей.

Когда-то рядом с культовым баром стояли ларьки с воблой и пустыми баклажками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8. Купить воблу у бабулек на «Дне» и налить пива в свои баклажки

«Дно» на протяжении многих лет остается для самарчан культовым местом. Пункт продажи свежего разливного пива прямо с Жигулевского пивзавода успешно функционирует с советских времен по сей день. Но кое-что все же изменилось. Раньше там же, на дне, рядами стояли палатки с соленой, копченой и сушеной рыбой всех размеров и мастей, тут же продавали и пустые «баклажки». Сейчас это торговое раздолье с улицы убрали, некоторые остатки былой роскоши сохранились только в фирменном магазине пивзавода.

В конце 90-х Ипподром служил пристанищем для торговцев сомнительным контентом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9. Купить «порно и базы данных» на книжном рынке

На рубеже тысячелетий книжный рынок в Самаре располагался сначала на Ипподроме, потом – на Антонова-Овсеенко. Здесь можно было купить самые разные книги – как новые, так и б/у, учебники, кассеты и диски. А прямо при входе посетителей встречали сомнительные личности, которые вполголоса предлагали приобрести «порно и базы данных». Позже книжный рынок переехал на «Норд», широкое развитие получил интернет и эпоха пиратских дисков с «книжки» канула в Лету.

10. Посмотреть передачи по «Ориону»

Эпоха 90-х в Самаре неразрывно связана с телекомпанией «Орион». Этот канал начал вещание в Самаре в 1990 году и набрал популярность за счет трансляции запрещенных ранее в стране зарубежных фильмов. С 1993 года издавалась собственная газета «Орион», в которой печатались жизненные курьезные истории читателей. Поначалу студия телеканала располагалась в доме на ул.Ташкентской, потом была построена собственная вышка на Сорокиных хуторах. Телеканал входил в ГК «СОК», после ухода «соковских» с рынка канал захирел и в 2006 году продали частоту телекомпании «СТС».

Теперь посмотреть фильм в кинотеатре "Шипка" не получится. Фото: архив Валерия Ерофеева

11. Сходить в кинотеатр «Шипка»

Кинотеатр «Шипка» на ул.Стара-Загора, 58 был построен в 1975 году и стал одним из символов советско-болгарской дружбы, как и стоящий на другом конце улицы кинотеатр «Самара». Долгие годы кинотеатр служил знаковым местом для жителей окрестных микрорайонов, но в конце 90-х, как и многие другие самарские кинотеатры – «Весна», «Луч», «Самара» и др. – пришел в запустение и в 2006 году был окончательер закрыт. Сейчас здесь действует фитнес-центр.

12. Проголосовать за Лиманского

Мэр Георгий Лиманский стал знаковой фигурой для Самары 90-х. С 1997 года он возглавлял городскую администрацию и прославился сомнительными сделками с муниципальным имуществом (из-за чего впоследствии стал фигурантом уголовных дел и даже был вынужден скрываться, пока эти дела не были закрыты), сложными отношениями с «соковскими» и уговорами бюджетников голосовать за себя на выборах. Возглавлял Самару с 1997 по 2006 год, пока не проиграл выборы Виктору Тархову. С 2010 года возглавляет телекомпанию «СКАТ», то есть в жизни самарцев остался. Но проголосовать за Георгия Сергеевича на выборах мэра у самарцев уже не получится.

В следующей публикации вспомним, куда самарцы летали на вертолетах, где ели пельмени и танцевали.

А вы по каким вещам и местам из Самары 90-х скучаете больше всего:?

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