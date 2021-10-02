«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Динамо» в Москве

"Крылья Советов" одержали очередную победу над "Динамо" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Динамо» и «Крылья Советов» 2 октября 2021 года играли матч 10-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Присутствовал на ней и главный тренер сборной России Валерий Карпин, что вполне могло мотивировать кандидатов в национальную команду, коих на поле оказалось немало.

Активнее начали хозяева. Бело-голубые много били по воротам Ломаева, но Иван справлялся. Некоторые удары шли мимо ворот. Волжане в стартовые минуты больше оборонялись.

Один из самых опасных моментов был у Захаряна. Ломаев отдал ему пас и родившийся в Самаре полузащитник едва не огорчил клуб своего родного города, пытался перебросить вратаря, но Иван исправил свою ошибку и помешал мячу попасть в сетку.

Открыли же счет как раз «Крылья». Ежов получил пас от Сергеева, убежал от защитников и на рандеву с вратарем и пробил мимо него. Случилось это на 22-й минуте. Отметим, что в последней встрече в 1/4 финала прошлого Кубка России по футболу счет также открыл именно Роман Ежов.

Роман Ежов забил единственный мяч в игре Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

После этого самарцы не опустились в оборону. Ближе к концу тайма «КС» могли и увеличить свой отрыв. Горшков здорово бил головой после подачи с угла поля, но Лещук спас ворота динамовцев.

До перерыва ситуация на поле не поменялась. Во втором тайме «Динамо» побежало отыгрываться, но защитники «КС» и Ломаев действовали уверенно.

Подопечные Игоря Осинькина действовали на контратаках. Острых моментов у них не возникало, но интересные подходы к воротам Лещука были.

На 67-й минуте «Крылья» и вовсе могли выйти вперед. Сергеев отдал пас на Ежова, который был прямо перед воротами, но Роман промахнулся из убойной позиции.

Ближе к концу встречи столичный коллектив отчаянно пытался сравнять счет. Они подали много угловых, но стандарты не принесли результата. Гости шли вперед реже, хотя уже в добавленное время отличный момент создал Пиняев.

В концовке «Динамо» получило шанс с углового, вратарь Лещук пошел в штрафную, но самарцы смогли отбиться и удержать победу. Следующий тур Тинькофф РПЛ пройдет уже после перерыва на игры сборных.

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