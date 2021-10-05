Врач-инфекционист объяснил, зачем в Самаре нужно вводить систему QR-кодов и будет ли от нее толк

Привитые самарцы лучше защищены от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление, по которому в Самарской области с 11 октября вводятся дополнительные антиковидные меры. Среди них – система QR-кодов: уже с 11 октября попасть в фитнес-центры, на концерты, в театры и кино самарцы смогут только при наличии QR-кода о прививке от COVID-19. Зачем нужны такие ограничения и эффективны ли они на самом деле, объяснил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

«Чем больше ограничений – тем лучше»

Как пояснил эксперт, QR-код служит подтверждением, что человек либо полностью вакцинирован, либо переболел COVID-19 в последние 6 месяцев. А значит- имеет иммунную защиту.

- В общественных местах риск заразиться коронавирусом повышен. Самарцы с повышенной иммунной защитой если и заразятся, то в большинстве случаев перенесут болезнь легко, в амбулаторных условиях, у них ниже риск госпитализации, смерти и осложнений, - объяснил Андрей Поздняков. – А вот самарцы без антител к коронавирусу такой защиты не имеют и подвержены риску заражения и серьезного протекания болезни. И их нужно защитить.

Как подчеркнул медик, именно в этом и заключается истинный смысл введения системы QR-кодов.

- Главное не то, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты, - пояснил эксперт. - Введение пропускного режима – это эффективная мера, если четко понимать, какого эффекта нужно добиться. Если цель – предотвращение заболеваемости в принципе, то введение QR-кодов не лучшее решение. Но важно помнить, что основная цель QR-кодов – предотвратить тяжелые случаи заболевания, не допуская людей без иммунной защиты в места с повышенным риском заражения. Да, людей возмущает эта мера, но в данном случае чем больше будет таких ограничений, тем лучше для них же.

Пропускную систему могут ужесточить

Как пояснил Андрей Поздняков, самый главным критерием для введения ограничительных мер и системы QR-кодов – это нехватка мест в штатных ковидных госпиталях.

- Как только идет рост заболеваемости и возникает необходимость перепрофилировать стационары в ковидные госпитали – значит, пора вводить ограничения,- отметил эксперт..

По прогнозам инфекциониста, если эпидемиологическая ситуация в Самаре ужесточится, то не исключено введение пропускной системы по QR-кодам в торговые центры, общественный транспорт, крупные продовольственные магазины.

- Ограничения нужны там, где есть вероятность несоблюдения социальной дистанции, - пояснил Андрей Поздняков.

Что касается отмены ограничений и системы QR-кодов в Самаре, то это медики рекомендуют делать только после снижения уровня заболеваемости.

- Фактически ограничения нужно использовать, пока неиммунная прослойка населения не станет ничтожной, менее 15-10%, - отметил инфекционист.

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