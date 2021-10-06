Дети старших классов опять будут учиться дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 6 октября ученики 6-10 классов ряда городов и районов Самарской области на две недели переводятся на дистанционное обучение. Речь идет о школах Самары и Тольятти, а также Елховского и Кинель-Черкасского районов. Такое же решение уже приняли и в Похвистнево. Конечно, переход на дистанционку связан с ростом заражения коронавирусом. В регионе ежедневно фиксируют уже более шестисот новых заразившихся за стуки. Среди школьников также растет заболеваемость ОРВИ. По последним данным, из-за ОРВИ занятия не посещают порядка 12-ти тысяч школьников, более чем у трехсот выявлен коронавирус.

Конечно, родители восприняли эту новость не слишком положительно: прошлый период уже показал, что далеко не все дети и взрослые могут самоорганизоваться и нормально выстроить такую самостоятельную работу. Журналист КП-Самара поговорил с клиническим психологом Екатериной Калининой и выяснил, как свести к минимуму стресс при переводе на дистанционку, к чему нужно быть готовым и как научить детей самостоятельности.

Стрессы у детей будут вызваны тем, что условия обучения снова изменились, а любая смена обстановки вызывает тревогу.

- Ребятам придется все время быть в тонусе и в режиме повышенного внимания, когда получается бесконечный процесс - только закончил обучение, а уже надо делать домашнее задание. В школе хотя бы можно выйти на перемену, как-то отвлечься, - рассказывает психолог.

Кроме того, на дистанционке возникают условия, когда могут мешать родители, которые тоже оказались дома, работая удаленно.

- Родители начинают излишне вмешиваться в процесс и создавать проблемы там, где их могло бы не быть, - отмечает специалист.

Психолог считает, что родителям во время периода дистанционного обучения необходимо смириться с тем, что учеба проходит не столь эффективно, как в школе, поэтому не стоит стремиться все успеть и подтянуть оценки. Но за это время можно научить детей самостоятельности и самоорганизации.

- В дистанционном обучении нужно найти плюсы конкретно для своего ребенка. Например, доверить ему организацию учебного процесса, чтобы он учился устраивать свой быт, приобретал навыки самоорганизации, - говорит эксперт.

КОНКРЕТНО

Как организовать работу ребенка во время дистанционного обучения.

- Соблюдайте режим. Никаких поблажек: позже встал, остался без обеда. Подъем в стандартное время, отход ко сну тоже. Прием пищи - по расписанию.

- Собирайтесь утром как будто в школу. Даже взрослым важны символы. Детям особенно. Утром собирайтесь в школу, собирайте портфель, придумайте, в какой одежде будет заниматься ребенок. Должно быть понимание: вот, сейчас ты в форме - значит на учебе. Снял форму - пришел домой.

- Не вмешивайтесь в учебный процесс, не контролируйте, что делает ребенок. Школьник должен сам понимать, что идет урок, и мама и папа не "влетят" в виртуальный класс.

- Позаботьтесь о картинке. Если ребенок занимается, ему ничего не должно мешать. Никаких кошек - собак, папы в трусах на фоне. Выделите закрытый уголок, куда никто не будет заходить во время учебы.

- Домашнее задание должно оставаться домашним. Не думайте, что его ребенок успеет проработать в учебное время. Здесь как раз родители могут прийти на помощь.

- Дайте ребенку больше самостоятельности и позвольте самому организовать свой день. Пусть он сам организует рабочий стол, распределит время. Не стремитесь контролировать процесс учебы. Ставьте правильные задачи и определяйте, какие результаты и в какие сроки должны быть достигнуты. И позвольте школьнику - а речь о шестиклассниках - десятиклассниках, которые уже вполне способны нести ответственность за свои дела - самим выбирать путь достижения цели.

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