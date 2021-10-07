«Вместо истерички я увидела одинокого ребенка»: откровения приемной мамы, приютившей непоседливую сироту

Люба приехала к ним в гости в рамках программы "Я живой. Я хочу домой" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году Дарья с мужем отметили 10 лет со дня свадьбы. У них двое прекрасных детей – Вячеслав и Юра, оба названы в честь дедушек. Мальчикам 7 и 5 лет. Весной Дарья увидела в соцсетях пост руководителя благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольги Шелест. Фонд вместе с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области запустил проект «Я живой. Я хочу домой», в рамках которого семьям предлагали взять в гости ребенка-инвалида из приюта на срок от 2 недель до 6 месяцев. Дарья и ее семья стали первопроходцами. В июле она привезла домой 4-летнюю Любу. Почему именно ее и как складываются после этого отношения в семье, Дарья записывала в своем дневнике. Часть своих мыслей она согласилась озвучить читателям «КП-Самара».

«Двушка» лучше интерната

Вопрос о приемных детях мы с мужем уже обсуждали, он был не против. Честно говоря, в наших разговорах речь шла больше о бытовой стороне проблемы: куда поставить еще одну кровать, к примеру. После того, как я прочитала пост Оли Шелест, поняла: пора!

Предложила мужу вариант гостевого режима. Он сомневался, что нашу заявку на участие в проекте одобрят, потому что мы живем в обычной двухкомнатной квартире. Но ведь в детском доме дети живут по 8 человек в комнате!

Я была уверена, что квадратные метры не должны стать препятствием. И рада, что государственные структуры со мной в этом согласились. Да, к нам приходила комиссия, чтобы проверить жилищные условия, но это нормальная практика.

Воспитатели жаловались на девочку: мол, агрессивная истеричка, кусает себя и других, интересуется исключительно едой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первое знакомство

Когда я собиралась в детский дом, обдумывала, кого же мы ищем? Четких критериев не было. Я понимала, что мало знаю о подростках и очевидно не могу пригласить в гости ребенка на инвалидной коляске, потому что в доме нет лифта. Не хотелось бы также забирать слишком взрослого ребенка – вдруг он вырвется и побежит на дорогу?

В итоге в первый раз в детский дом в качестве волонтера я приехала 12 июня. Там же были приглашенные специалисты, которые готовы были сразу проконсультировать по поводу коррекции нежелательного поведения. Сначала нам показали девочку мальчика: но он был что называется «домашним», это значит, что его навещает мама.

Вторым ребенком была Люба – сирота, на которую воспитатели жаловались постоянно: мол, агрессивная истеричка, кусает себя и других, интересуется исключительно едой.

Что увидела я? Крайне одинокую и любопытную девочку без каких-либо комплексов, которая полезла в рюкзак гостей, нашла там блокнот с ручкой, достала их и начала рисовать каляки-маляки! И это же прекрасно! Это значит, что ребенок активно интересуется окружающей средой. С этим можно и нужно работать!

Так и получилось, что все пошли дальше, я осталась с Любой.

На самом деле Люба оказалась очень компанейским ребенком и довольно легко влилась в семью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работа над взаимным доверием

До того, как забрать Любу домой, мы с ней налаживали отношения на территории детского дома. Муж приезжал лишь один раз, но он - сторонник фразы «разберемся на месте». Я же приезжала 17 или 18 встреч, параллельно оформляла все необходимые документы.

Как я налаживала связь между нами? Каждую встречу показывала Любе на телефоне фотографии сыновей и мужа. Приносила ей небольшие вкусняшки- пюре или йогурты для детского питания. Давала в руки игрушки. Воздушные шары ей нравились, а остальное она пыталась съесть. Когда не получалось – откладывала игрушку в сторону больше даже не смотрела на нее.

Воспитатели сказали, что ее интересует только еда. Я решила для себя, что это неплохое начало, потому что бывают же дети, которых не интересует ничего.

Люба казалась очень одиноким ребенком, я пыталась к ней «пробиться». В какой-то момент мы начали играть в догонялки, Люба стала реагировать на мой голос. Сначала она откликалась один раз в пяти, потом чаще. Сейчас, когда она уже некоторое время живет у меня дома, она почти всегда откликается, если я к ней обращаюсь.

У девочки есть некоторые проблемы со здоровьем, решать их помогают специалисты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Переезд в семью

Люба живет у меня дома уже два месяца, и я ни разу не видела у нее приступок агрессии, о которых мне рассказывали в приюте.

Единственный раз, когда она укусила моего старшего сына, - это был тот момент, когда он пытался помочь ей держать йогурт. Мы тогда как раз вместе ехали из детского дома, и Люба решила, что он пытается отнять у нее еду.

Люба почти всегда просыпается в хорошем настроении. Воспитатели предупреждали меня, что она встает очень рано – к примеру, с 6 часов утра вполне может пойти бродить по группе. Первые две недели она действительно вставала в это время, но потом начала просыпаться вместе с нами - ближе к 8 часам.

Взаимоотношения с детьми

С сыновьями я заранее обсуждала, что Люба, которая к нам приедет, – не совсем обычная девочка. Она немножко больна и не все понимает, не умеет играть во многие игры, даже самые простые.

Младший сын Юра, ему 5 лет, тем не менее, пытается играть с ней на равных и очень удивляется, видя, что она не понимает правил игры: «это ведь так просто!».

Старшему сыну, Славе уже 7 лет. И он как-то осознанно заботится о Любе: может помочь ей, если что-то у нее не получается, может даже свою игрушку ей отдать, поделиться пирожком.

Сыновья всегда росли в окружении многочисленных кузенов, и я надеялась, что они подружатся с Любой и не будут ее обижать. Так все и получилось, они чудесные мальчики, я еще раз в этом убедилась, очень ими горжусь.

Люба ждет своих папу и маму, теперь она понимает, что такое семья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Люба в семье

В свое время я читала про детей из детского дома все, до чего могла дотянутся – книги, блоги, переводные научные статьи. Для меня сюрпризов не было, если только приятные. Например, для многих детей из детдома характерна яктация - это двигательное возбуждение в форме хаотических некоординированных раскачиваний туловищем или головой. Это очень жутко выглядит, особенно когда ребенок в процессе сильно бьется головой. Люба тоже раскачивалась первое время. А потом просто сама перестала.

Более того, она оказалась очень компанейской девчонкой: она любит обниматься, поваляться вместе в кровати или порисовать, всегда готова идти играть, гулять, сопровождать мальчиков во время их поездок на занятия в секции. Мы работаем над ее болезненным пристрастием к еде, думаю, у нас уже есть подвижки.

Что касается медицинских проблем, то и они частично решаемы. Например, Люба ходит на цыпочках, часто падает или врезается в косяки. Фонд «ЕВИТА» помог нам пройти сеанс массажа, и дело пошло на лад: теперь она может подниматься по лестнице без руки и перил.Люба мало говорит и ей тяжело, что мы ее не всегда понимаем. Но она поддерживает любые начинания.

Что дальше?

По проекту «Я живой, я хочу домой» мы пригласили Любу на 3 месяца, они заканчиваются в конце октября. Если будет возможность, мы продлим ее пребывание у нас.

Я могу представить себе Любу в нашей семье через год и через 10 лет. Но мне бы хотелось, чтобы нашлась семья, где она станет дочкой. Мы же позиционируем себя по отношению к ней как тетя и дядя.

Наша цель как гостевой семьи – помочь ей узнать новое о себе и окружающем мире и помочь найти ей настоящих родителей. Мы надеемся поддерживать связь с ней даже после того, как она станет папиной и маминой. Но если ее будущие родители не захотят – что ж! - главное, чтобы Любе было хорошо!

КОНКРЕТНО

4 совета для тех, кто думает взять ребенка-инвалида из приюта

1. Если вы приглашаете ребенка на гостевой режим, то услышите чужое «Фи, как так можно, ребенок - не игрушка, зачем мотать его туда-сюда» столько же раз, сколько и «О, здорово, ребенку будет полезно пожить в семье, он сможет многому научится». Реагируйте на любое чужое мнение с понимаем, люди, которые придерживаются первой позиции никогда не были в детском доме или заезжали туда на десять минут.

2. Если ребенок имеет заметные окружающим особенности, то к вам постоянно будет приковано чужое внимание – причем как позитивное (предложения помощи на улице, лишний килограмм груш от продавцов в магазине, сюсюканье бабушек у подъезда и т.д.), так и негативное (вроде бормотания за спиной «нарожали дебилов», предложений «заткнуть» ребенка и т.д.). В любом случае это будет ненужное внимание, без которого вы легко могли бы обойтись. По большей части оно утомительно, даже когда позитивно. Поэтому будьте к этому готовы заранее.

3. Приглашение ребенка на гостевой режим, и тем более - оформление документов для опеки – это очень энергозатратный бюрократический процесс. Кто-то будет рад вам помочь, например, меня приглашали в кабинеты к психиатру и наркологу без очереди. А кто-то будет агрессивно переубеждать вас. Например, я слышала следующее: «Вы не понимаете, что делаете, откажитесь от своего решения сейчас, и потом мне еще спасибо придете сказать!». Вам будут много врать, требовать документы, предоставление которых по закону не является обязательным. Так фтизиатры в двух туберкулезных диспансерах отказалась принять мою флюорографию, хотя я делала снимок менее года назад – они требовали «свежее» обследование.

4. Не отказывайтесь от идеи принять ребенка из страха, что не сможете его полюбить как своего. Ребенку из детского дома будут важны ваше внимание и забота, ваше время и принятие его как личности. Любовь приложится со временем или ее место займет симпатия – и то и другое хорошо!

Если вы хотите принять участие в программе «Я живой. Я хочу домой», пожалуйста, заполните форму по этой ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На ее фоне мои дети кажутся избалованными»: жительница Тольятти стала крестной матерью подростку-инвалиду из приюта

До Ларисы судьбой Асли 15 лет не интересовалась ни одна живая душа (подробности)

Самарцы смогут брать в семьи детей-инвалидов на срок от двух недель до полугода

В регионе запускается пилотный проект для помощи тяжело больным воспитанников интернатов (подробности)