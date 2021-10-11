В Самаре пока не хотят возвращаться к московскому времени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие гости нашего региона часто задаются вопросом, почему в Самаре не московское время: особенно, если занимаются покупкой билетов на поезд или самолет или же спешат на вокзал. Казалось бы, от Москвы - недалеко, а часы приходится переводить. Мы решили вспомнить, какое время и когда было в Самаре, когда отменили переход на зимнее время, и обсудили, нужно ли нам жить по одним часам со столицей.

В каком часовом поясе живет Самара?

Время третьей часовой зоны России - это наше, самарское время. Это UTС+4, в таком же часовом поясе живет Армения, Грузия, ОАЭ, Сейшельские острова, а также Астрахань, Саратов, Ульяновск и Удмуртия.

С 1919 года в стране вводилась международная система часовых поясов, и регионы подгоняли под нее. После 1960 года регионы массово переходили на московское время и часовой пояс сужался. Стоит отметить, что в то время, когда действовал перевод с зимнего на летнее время, часовой пояс в регионе менялся то на +3, то на +5.

Когда Самара жила по московскому времени?

Впервые по столичным часам Самара жила в конце 80-х годов. Это длилось два года, но инициативу жители не одобрили и все вернулось на свои круги.

Решение о переходе в один пояс с Москвой в Самарской области приняли в 2010 году. Власти обосновывали это социологическими опросами. О подписании постановления стало известно в марте. 28 марта перевели стрелки. Чиновники отмечали, что такое положение дел благотворно скажется на экономике и поможет местному бизнесу. Злые же языки поговаривали, что все дело исключительно в удобстве тогдашнего губернатора Владимира Артякова, который работал в Самаре, а жил в Москве.

В любом случае, идею поддержали далеко не все. Люди выходили на митинги, ссылаясь на то, что стало слишком рано темнеть - особенно это было заметно осенью. В шесть часов уже наступали сумерки и люди жаловались, что не успевают увидеть солнце. В регионе даже проходили пикеты, на которые участники выходили с фонариками.

Усложнила ситуацию еще одна реформа - ее запустил Дмитрий Медведев, на тот момент президент России. Он решил отменить переход на зимнее время, стрелки в марте перевели на час вперед и уже больше не стали возвращать назад в октябре. Вечера при этом все так же наступали рано как раз осенью, когда жителям хотелось чуть больше свободы.

Жителям, по идее, должно было стать удобнее жить по столичному времени. Нельзя не отметить, что многим стало банально удобнее смотреть телевизор, когда все программы начинались как бы «в правильное время», когда их и анонсировали.

Но в дальнейшем жители оказались недовольны, поскольку слишком рано наступал рассвет, а вечерами темнело тоже рано. Стало очевидно, что в Самаре жить по московскому времени неудобно и вредно для здоровья. Люди не высыпались и быстрее уставали, что снижало работоспособность и даже могло привести к заболеваниям.

Когда в Самаре вернули свое время?

В 2014 году Самару решили вернуть в свой часовой пояс. Это происходило так: осенью вся страна перешла на зимнее время, Самара же осталась на том, которое действовало. И регион стал на час опережать Москву. В марте же часы не переводили уже нигде. Таким образом в 2014 году на территории страны установили постоянное зимнее время, а Самару оставили в вечном летнем.

Кстати, многие эксперты отмечали, что для Самары такой порядок вещей - хорошо. Но вот отказ от зимнего и летнего времени - неправилен, ведь в этом случае не получается экономить энергию. Этот вопрос в Думе обсуждали не так давно, и вот что об этом сказали самарцы.

Почему новое самарское время - другое?

Интересно, но сейчас самарское время не то, что было до 2010 года. В частности, летом рассветы наступают на час раньше, ведь теперь нет перехода на "летнее время". А вот зимой все так, как было до игр со стрелками.

Инициативы о возврате московского времени

В сентябре этого года в Самаре снова заговорили о том, что Самаре нужно жить по-столичному. Межрегиональная группа «Поволжье: время московское!» даже выступило с инициативой вернуть все так, как было раньше, при губернаторе Артякове.

Активисты отмечают, что регионы Поволжья находятся в разных часовых поясах, что затрудняет коммуникацию между ними.

- Уже с середины ноября восход в Самаре будет происходить после 8:00, а в декабре ближе к 9:00. А ведь в это время многие уже должны быть на работе, а дети сидеть в школе за партами, - пишут авторы инициативы, отмечая, что темнота по утрам в зимнее время отрицательно сказывается на работоспособности и здоровье в целом.

До этого вопрос о возвращении в Самаре московского времени обсуждался в 2018 году. Тогда отмечалось, что «население привыкло жить и сверять часы с Курантами Кремля», что «очень удобно и правильно».

- Применение в 2010-2014 гг. в регионе московского времени негативно воспринималось большинством населения в связи с сокращением светлого времени суток во второй половине дня и слишком ранним рассветом. После восстановления в Самарской области МСК+1 обращения граждан по вопросу времяисчисления практически прекратились, что свидетельствует об удовлетворенности большинства населения существующим положением, - уточнили тогда в правительстве.

А что думаете вы? Хотите, чтобы власти вновь игрались с часами или время нужно оставить в покое? Обсудим в комментариях.