Осторожнее с витаминами: самарцам рассказали, чем опасны иммуномодуляторы во время пандемии

Иммуномодуляторы при болезни нужно применять с осторожностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи рассказали самарцам, чем опасны прием иммуномодуляторов и витаминов во время пандемии и сезона простуд. Оказалось, что они могут не только не принести пользу, но и причинить вред организму.

Стресс понижает иммунитет

Как отметил завкафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, д.м.н. профессор Александр Жестков, лишний раз лезть в иммунную систему не стоит.

- Я всегда с очень большой осторожностью отношусь к назначению иммуномодуляторов, а тем более к ситуации, когда пациент назначает себе препараты сам, руководствуясь советами родных, знакомых, интернет-сайтов или даже фармацевта в аптеке, - отметил Александр Жестков. – Как минимум перед назначением иммуномодуряторов нужно провести обследование, анализы и понять, в каком он состоянии в настоящий момент. И тем более свойствами повышать иммунитет не обладают ни йогурты, ни зубная паста. Эксперты отметили – прием иммуномодуляторов во время болезни может сослужить самарцам плохую службу. Нагрузка на иммунитет и так повышается, и если его в этот момент еще и подстегивать, то он может вовсе истощиться. Поэтому иммунную систему в этот период нужно поддерживать, а не выжимать из нее последние силы.

Как рассказали медики, наибольший эффект для поддержки иммунитета по время пандемии и сезонных простуд дают хорошее питание, полноценный сон и свежий воздух. Влияет на состояние защитных сил организма и уровень стресса.

- Последние исследования убедительно доказали прямую связь между иммунной, нервной и эндокринной системами, - отметил Александр Жестков. – В их работе участвуют одни и те же клетки.

А вот интенсивный загар, чрезмерная инсоляция может иммунитет ослабить.

«Бесконтрольно не принимать»

Народная молва гласит: заболел - прими витамин С, а во время пандемии коронавируса все начали в больших количествах пить еще и витамин Д3. Однако эксперты говорят, что делать этого не стоит. Во всяком случае, бесконтрольно, без проведения анализов и консультации врача.

- Мода на чрезмерное употребление витамина Д3 может дать серьезные осложнения на организм, концентрацию кальцинатов в самых разных местах, - пояснила директор медцентра «Виталонг-Клиника Холода», врач-педиатр Любовь Пальчикова.

А главный внештатный специалист Самары по инфекционным болезням Екатерина Киндалова отметила: чтобы получить достаточное количество витамина Д3, достаточно просто побыть какое-то время на улице днем. А при многих инфекционных заболеваниях, например, при хроническом гепатите или герпесе, избыток витамина Д3 вообще может привести к серьезным последствиям.

Эксперты пояснили – у витамина С действительно есть слабое противовирусное действие. Однако во время болезни лучше ограничиться продуктами с высоким содержанием этого витамина, а к искусственным витаминам прибегать с крайней осторожностью.

Ешьте печень и яйца

Как выяснилось, для повышения иммунитета самарцам лучше обратить внимание на другие элементы.

- Для поддержки иммунитета большое значение имеют цинк и селен, - отметил Александр Жестков. – Так что осенью и весной, во время сезонных простуд, полезно пропивать витаминные комплексы, которые их содержат.

Но можно ограничиться и продуктами, которые содержат эти вещества. Например, цинк содержится в печени, твороге, орехах, яичном желтке, а селен – в морепродуктах, яйцах, печени, чесноке, грибах, цельнозерновом хлебе и дрожжах.

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