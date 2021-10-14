«Сначала было интересно, потом страшно»: врачи из Самары рассказали об отличии первых больных Covid-19 от нынешних

Татьяна Цымбал приняла первого в Самарской области пациента с коронавирусом Фото: Михаил ГОРЮНОВ

НЕ ВСЕ МОГУТ ПОДНЯТЬСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ

Сводки по Covid-19 пугают. Ежедневно в Самарской области об опасном диагнозе узнают более 700 человек, многие не могут справиться с болезнью. Обстановка гораздо серьезнее, чем в начале пандемии, что подтверждают и те, кто с вирусом борется со дня его появления в регионе. Первые пациенты поступали в городской больнице № 6 в региональном центре. Журналисты «КП-Самара» побывали в медучреждении и пообщались с врачами, которые сражаются с опасным недугом и сейчас.

— Больных все больше и больше. Пожилые, среднего возраста. Мы работаем в напряженных условиях, — рассказывает заведующий инфекционным отделением № 1, расположенном здесь, Елена Кунцевич. — Все успеваем, износ, конечно, присутствует, но мы в таком режиме работаем с первого дня основания здесь отделения для ковид-положительных.

Елена Владимировна рассказывает, что вакцинированные имеют больше шансов не заболеть коронавирусом Фото: Михаил ГОРЮНОВ

По словам инфекциониста, характер вируса изменился. Сегодня у пациентов все чаще встречаются тяжелые формы, лечение более интенсивное. Свободных коек почти не бывает. Выписываются одни — поступают другие. Большинство отправляют сюда с КТ-центра № 4.

— Сегодня более тяжелые больные, чем раньше, осложнения непредсказуемые. Основные симптомы, с которыми к нам поступают — одышка, которая иногда даже мешает говорить, заложенность, выраженная слабость, температура. У некоторых наших пациентов бывает такая слабость, что они даже по лестнице не могут подняться, — отмечает Елена.

По словам Кунцевич, все необходимое для лечения Covid-19 в их отделении есть. Передвижных концентраторов с кислородом хватает для всех.

В инфекционном отделении принимают больных коронавирусом с самого начала пандемии Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Среди новых пациентов в основном — непривитые. Вакцина помогает. У тяжелобольных сроки лечения занимают 2-3 недели. Привитые выписываются быстрее и легче переносят болезнь, — добавляет инфекционист.

Елена помнит, когда к ним привезли первых граждан с подозрением на коронавирус. Боязни не было, наоборот, любопытство и желание помочь. Пациент не сильно отличался от тех, кто болеет, например, гриппом. Но изо дня в день инфекция показывала себя с новой стороны, у некоторых пациентов появлялись серьезные симптомы, проблемы с кровообращением. Масштабы болезни теперь совсем не такие, как в начале. С чем-то подобным раньше сталкиваться не приходилось.

СНЯТСЯ СТРАСТИ, КОТОРЫЕ ТУТ ПРОИСХОДЯТ

Первого в губернии пациента с Covid-19 приняла медсестра инфекционного отделения № 1 Татьяна Цымбал. Она прекрасна помнит тот момент.

— Было очень интересно и необычно. Мы читали новости, видели это по телевизору, но не думали, что до нас дойдет. Сначала поступали люди с подозрением на коронавирус, потом везли уже непосредственно ковид-положительных. Наше отделение изначально рассчитывалось на пациентов с особо опасными болезнями, в итоге к нам и попали с коронавирусом, — говорит Татьяна.

Татьяна выросла в семьей врачей и не жалеет о выборе профессии даже в сложные времена Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Встречали инфицированных в условиях максимальной безопасности — защитные костюмы, противогазы, перчатки, другие средства индивидуальной защиты. Все строго в этом плане в «красной зоне» и сейчас.

Если сначала верх брал интерес, то потом чувства поменялись.

— Стало страшно, страшно видеть, как на глазах люди «хужеют». Им становится все хуже и хуже, а потом всего человека буквально нет. Мы всегда прилагаем максимальные усилия, но не всегда их хватало, — делится Цымбал.

Количество пациентов увеличивается с каждым днем. Растет загруженность. Но мыслей о том, чтобы уволиться или уйти в отпуск у 23-летней девушки нет:

— Бывает тяжело, кто-то скажет про профвыгорание, все дела, но медиками не становятся, а рождаются. Как же они без меня? Поэтому работаем.

В "красной зоне" медики работают в полном комплекте средств индивидуальной защиты Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Татьяна также настоятельно советует всем вакцинироваться.

— Я приняла вакцину по личным соображениям и по собственный инициативе. Видишь ужас, много тяжелых пациентов, почти все через меня проходят. И среди них мало вакцинированных, — объясняет медработница. — Это, действительно, стоит сделать. У вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.

Татьяна — человек творческий, пишет картины маслом, но про работу не забывает. Тем более, когда такая обстановка вокруг:

— Множество памятных случаев. Иногда мне даже снятся страсти, которые у нас происходят — люди в тяжелом состоянии, не могут говорить, потерянный взгляд в никуда, предкомное состояние...

Она и сама переболела. Думала, что все обойдется амбулаторно, но в итоге оказалась в стационаре, где подключили кислород.

— Всегда было интересно, какой он на вкус. Вот, пришлось попробовать. Правда, не по любопытству, — шутит Цымбал.

Новые пациенты поступают в больницу каждый день Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В «красной зоне» ГБ № 6 всегда движение — только и видишь людей в синих или белых «скафандрах». Кругом указания — не снимайте маски, переодевайтесь, переобувайтесь и прочее. Средства дезинфекции буквально на каждом шагу. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, и доктора уверены, что совместными усилиями — их и граждан — ее получится победить.

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