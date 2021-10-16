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Общество16 октября 2021 14:09

"В дыму шел на ощупь": полицейские спасли из горящего дома пожилого инвалида в Самарской области

Горящий дом участковые увидели во время патрулирования
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Полицейские спасли из горящего дома мужчину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские спасли из горящего дома мужчину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области участковые спасли пожилого мужчину-инвалида из горящего дома. Благодарственное письмо поступило в полицию от дочери спасенного.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, участковые Данис Гиззатов и Денис Денисов патрулировали территорию в Клявлинском районе и заметили задымление около одного из домов. Они незамедлительно направились на место происшествия, вызвав пожарных и скорую помощь.

Когда полицейские оказались у горящего дома, их встретил мужчина. Он рассказал, что является соседом, а в доме может находиться пожилой человек. Как рассказали полицейские, через дверь попасть в дом уже было невозможно – она оказалась в огне.

В горящем доме приходилось пробираться буквально на ощупь. Фото - скриншот

В горящем доме приходилось пробираться буквально на ощупь. Фото - скриншот

Участковые приняли решение пробираться через окно. Они разбили стекло и Данис Гиззатов проник в дом. «Горящая комната оказалась в самом конце дома, добирался до нее буквально на ощупь – в дыму и копоти не видно было ничего: горели пластиковые панели и потолок, я двигался на звук», - рассказал старший лейтенант.

Обнаружив мужчину, он помог ему выбраться через окно, где его встретили Денис Денисов и сосед Владимир Файрузов.

За профессионализм и смелость полицейских поблагодарила дочь спасенного. «Ангелами-хранителями для моего отца оказались участковые Данис Гиззатов и Денис Денисов. Что было бы, если бы не они… Желаю им всего наилучшего! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близких! Спасибо вам за стойкость, смелость, профессионализм, доброе сердце и светлую душу!» - написала она в письме начальнику ГУ МВД России по Самарской области.

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