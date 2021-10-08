Массовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье: 18 жертв, пять детей осиротели, тела были в машинах

Мурат и Айслу одними из первых погибли от отравления контрафактной водкой из Орска Фото: соцсети

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В нескольких районах Оренбургской области в конце недели не радуются наступлению выходных, а готовятся к похоронам. 18 человек умерли в течение пяти дней. Кто-то потерял сына, кто-то мужа, среди погибших – молодые мужчины до 30 лет, пенсионеры. Все они в начале октября решили заглянуть в местный магазин и купить бутылочку «беленькой»: марка не самая известная, но и выбор тут небольшой. Кто-то собирался отметить получку, кто-то пенсию. Всем одинаково не повезло: им попались бутылки с «паленкой» из какой-то подпольной партии «орского» разлива. Застолья не пережил никто.

Мурат и Айслу жили в селе Акжаровка. Большая семья, пять детей. Супруги только что закончили ремонт в доме: поклеили обои, купили новую мебель, кровать, шкаф. И решили отпраздновать усердную работу небольшим застольем.

- Нормальная семья, все их знают. У нас село небольшое, всего человек триста живут, в основном пенсионеры остались. Да нет, не алкоголики они. Любили немного выпить, посидеть. А что еще делать в деревнях? Меру знали, никогда не буянили, ничего такого, - рассказывает жительница села Гульнара.

Застолье по поводу окончания ремонта закончилось страшно Фото: соцсети

В тот день посиделки тоже были тихими. Водку домой принес муж, с женой они устроились на кухне. Ребята играли в комнате. Плохо супругам стало практически сразу. Вместе с ними находилась в тот день старшая сестра Мурата, хозяйка жилплощади. Сейчас все дети с ней, как и на что жить дальше, она пока не представляет.

— Обычная среднестатистическая сельская многодетная семья, 20 лет живут здесь, запойными не были, дети ухоженные, — рассказывает главный специалист территориального отдела «Акжарский» в администрации Ясненского городского округа Татьяна Бирюкова. Дело уже взяла на контроль местная уполномоченная по соблюдению прав детей.

ТРАГЕДИЯ ПРОШЛАСЬ ПО ТРЕМ РАЙОНАМ

Из-за отравления таким же суррогатным спиртным в Акжарском скончались еще несколько человек. Одного нашли на улице, другого в доме во время осмотра, который теперь устраивают сотрудники местной администрации. Если кого в селе встречают пьяным — сразу отправляют в больницу в Ясный, на всякий случай.

- Сначала появилась информация о 14 погибших, потом их число выросло до 16, последние данные – скончались 18 человек, употребивших яд. Сколько бутылок еще разошлось, у кого дома они лежат и когда могут появиться новые жертвы? Сейчас на оперативном штабе принято решение, чтобы все силы глав муниципалитетов направили на поиск других возможных жертв, тех, кто мог купить опасные бутылки, - рассказали в администрации района.

На складе, где разливали и делали смертельную водку, проведены масштабные обыски ФОТО: УМВД Оренбургской области Фото: Соцсети

Среди погибших в этом селе – 70-летний пенсионер, а также 68-летний житель Орска, тело которого нашли в припаркованном КамАЗе. Двое мужчин были в командировке, прокладывали уже второй год кабель по селу, после работы, видимо, решили выпить. Еще один скончавшийся - пенсионер, жил с супругой и частенько прикладывался к бутылке. Другого мужчину, которого еще вчера предупреждали об опасности употребления алкоголя, сегодня нашли дома мертвым во время подворового обхода.

- Вчера уже взяли под стражу женщину, которая на дому с мужем приторговывала подпольно алкоголем, не имея лицензии и каких-либо документов на пойло. Это не магазин, не ИП. В селе официально работает один магазин, но спиртное в нем не продают, - говорит Татьяна Бирюкова.

Такая же трагедия в селе Красный Чабан Домбаровского района. Здесь от суррогата погибли девять человек.

- В основном все погибшие из асоциальных семей - есть бабушка с дедушкой, которым за 70 лет, отец с сыном (под 40 лет и около 65 лет), остальные отравившиеся из разных семей. Будем помогать людям хоронить их родственников, - поделился глава Красночабанского сельсовета, где порядка 600 жителей, Мурат Суенбаев. - Все они покупали спиртное в сельском продуктовом магазине, супруга предпринимателя сейчас задержана. Как пояснил предприниматель, спиртное он брал на торгово-закупочной базе в Орске. Раньше никогда с этим проблем не было.

МЕТАНОЛ ИЗ ОТМЫТОЙ БУТЫЛКИ

Похожие происшествия 6, 7 и 8 октября зафиксированы не только в Акжарском, но и в Ясненском горокруге, поселке Красночабанском и селе Джасай Адамовского района. «Кабан», «Волк», «Родники Сибири» и «Снежная королева» — именно из бутылок с такими названиями пили водку будущие жертвы. Стоил такой продукт от 130 до 150 рублей (при том, что минимальная отпускная цена на водку сейчас составляет 203 рубля, а минимальная оптовая - 210 рублей за пол-литра).

В организме всех погибших нашли метанол. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, в некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше предельной допустимой дозы. Метанол – чистейший яд, как он попал в партии товара – пока неизвестно. Но до истоков проблемы намерены добраться полицейские.

Из таких бутылок спиртное переливали в стекло

В каждом селе картина своя: в Аджарске задержали 57-летнюю пенсионерку, которая торговала спиртным из-под полы, в местном магазине алкоголь вообще не отпускали. Правда, скоро ее отпустили и теперь под стражей муж, который решил все взять на себя. В других селах паленку продавали в более официальных магазинах.

Как объяснили задержанные продавцы, спиртное они заказывали на торгово-закупочной базе в Орске. Она расположена на Вокзальном шоссе. Местные работники говорят, что склад, где реализовывали это спиртное, находится в отдалении. Туда постоянно подъезжали машины и уезжали, груженные коробками. Никто не думал, что здесь делают такой смертельный контрафакт.

Некачественное спиртное разошлось по всему востоку Оренбуржья ФОТО: УМВД Оренбургской области

Накануне на базу нагрянули следователи. Они задержали владельца склада — 29-летнего молодого человека. Сейчас он находится под стражей и дает показания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Светлана Лапшова, химик, эксперт лаборатории:

- Конечно, метанол абсолютно ядовитое соединение. Употребление его внутрь приводит к серьезным последствиям: потере зрения, повреждению печени и почек. Летальный исход наступает в огромном количестве случаев. Для того, чтобы спасти человека, ему нужно в самые короткие сроки ввести антидот, но чаще всего этого не происходит, ведь чаще всего отраву выпивают люди не самые образованные. При этом метанол используют в различных целях, например, в химических бытовых жидкостях, которые не предназначены для принятия внутрь. Да, пары метанола опасны, но ровно настолько же, как опасны пары хлора, который выделяется, когда мы пользуемся средствами для уборки. Поэтому метанол используется, не запрещен, но, конечно же, не надо использовать такие жидкости в питьевых целях. Я могу предположить, что в данном случае суррогат производили из «сворованных» где-то на производстве жидкостей. Непрофессионал не сможет отличить этанол от метанола на глаз. Я могу поделиться способом проверки: нужно опустить раскаленную медную проволоку в стакан с жидкостью. Если появится неприятный резкий запах - пить это не стоит. Иногда советуют отличить жидкости по пламени: этанол горит синим, а метанол - зеленым. Но здесь речь идет о чистом спирте, а в таких не вызывающих доверия жидкостях обычно много примесей.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Яков ПОПОВ, адвокат

- Главной опасностью в приобретении контрафактного алкоголя является использование при его производстве метилового спирта вместо этилового, метил - смертельно опасный яд, но на вкус и запах неотличим от этилового спирта. Первое правило при покупке алкогольной продукции - избегать сомнительных торговых точек, ни в коем случае не покупать алкоголь «с рук», доверять крупным торговым сетям, при покупке обязательно проверить наличие акцизной марки с QR кодом. После приобретения алкогольной продукции можно проверить ее с помощью приложения антиконтрофакт, наведя смартфон на QR код, приложение должно сообщить информацию о наименовании алкогольной продукции, ее производителе, а также времени и месте реализации и наименовании торговой точки. Если все данные совпадают, можно не волноваться за качество приобретенного товара. За производство, хранение, перевозку или сбыт алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ. По данной статье предусмотрено наказание наказание до 10 лет лишения свободы в случае наступления смерти двух и более лиц.

ГДЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ

с. Красный Чабан Домбаровского района

с. Акжарское Ясненского городского округа

Джаксай Адамовского района

Орск

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18 человек погибли, 18 пострадавших. (Прим. ред. — информация на 15:00 по московскому времени).

Все медики региона мобилизованы. На местах работают лучшие наркологи и реаниматологи В любой момент им готова помочь санавиация. Подготовлены ИВЛ.

— От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно одного часа. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей, — предупреждают врачи.

Главам восточных территорий губернатор Денис Паслер поручил срочно провести рейды — подворовые обходы населения и, в случае необходимости, принять экстренные меры. Власти настоятельно просят не употреблять алкоголь, купленный не в специализированных магазина.

29-летний подозреваемый задержан и дает показания Фото: с сайта Следственного комитета России.

— В рамках обыска изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук. На ней не было необходимой маркировки, предусмотренной законодательством РФ, — рассказывают в СК России.

Кроме того, с пункта производства изъяты более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и специальное оборудование для разлива и упаковки спиртного в крупных объемах. Возбуждено пять уголовных дел. Сейчас их расследования продолжаются.

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