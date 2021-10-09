Трое подозреваемых по делу о массовом отравлении алкоголем жителей Оренбуржья заключены под стражу

Один из обвиняемых признал свою вину в зале суда. Фото: СУ СКР по Оренбургской области

В Советском районном суде города Орска Оренбургской области 9 октября 2021 года проходит заседание по делу об отравлении местных жителей суррогатным алкоголем. В настоящее время известно о 26 погибших, которые употребляли алкогольные напитки, производимые в городе Орск. По данному факту задержаны шестеро подозреваемых, которые были причастны к реализации поддельной алкогольной продукции на территории Оренбуржья. Один из задержанных в суде признал свою вину.

Суд заключил под стражу до 8 декабря 2021 года троих подозреваемых. 29-летний Бабаззаде Ширван Сахават Оглы, который продавал суррогат на торгово-закупочной базе в Орке, признал свою вину в зале суда. Он обвиняется по трем статьям уголовного кодекса ч.3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, организованное группой лиц по предварительному сговору», ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Стоит отметить, что данный гражданин нигде не трудоустроен и единственным его заработком являлась продажа поддельного алкоголя.

Второй фигурант уголовного дела об отравлении 34-летний Алиев Оглы обвиняется по ч.3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, организованное группой лиц по предварительному сговору», ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Также и третий подозреваемый ранее не судимый 35-летний Алиев Оглы обвиняется по ч.3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, организованное группой лиц по предварительному сговору», ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Кроме того, в Домбаровском районном суде Оренбургской области сейчас проходит слушание по делу директора магазина, где торговали поддельной водкой. По результатам суда ему будет также избрана мера пресечения.

На данный момент известно, что СУ СКР по Оренбургской области возбудил шесть уголовных дел, трем фигурантам избрана мера пресечения под стражу на время следствия. Расследованием будут заниматься в Центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Напомним, экспертиза показала наличие в алкоголе, который употребляли пострадавшие и умершие, смертельного чистого яда – метанола. У некоторых из погибших жителей Оренбургской области в организме выявлена концентрация в 3-5 раз превышающая смертельную дозу. При обыске на торговом складе правоохранители изъяли спиртосодержащую продукцию, разлитую в стеклянные и пластиковые бутылки по 0,5 литра. Всего было найдено 1279 бутылок без маркировки.

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