«Сделала Тулу седой девушкой. Все рыдали»: как учительница из Сызрани в инстаграме помогает полюбить историю

Блог Надежды Дорониной собрал уже более полумиллиона подписчиков

Надежда Доронина - учитель истории и обществознания в сызранской школе № 14. Такой ее знают десятки учеников, их родители, коллеги-педагоги. Но кроме них Надежду знают и любят более полумиллиона жителей планеты. На страничку Надежды в инстаграме подписано уже более 500 тысяч человек. Надежда Николаевна откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», зачем она начала вести блог, как выбирает темы для публикации, не мешают ли соцсети ее основной работе и о чем она никогда не напишет.

«Ваш историк в телефоне»

«Ваш историк в телефоне» - именно так представляется Надежда Доронина своим читателям. За два года она опубликовала более 120 постов, практически все посвящены каким-то историческим событиям или выдающимся личностям. Темы не ограничены конкретными странами и временными рамками. «Алексей Стаханов: от забоя до запоя» - про подлинную историю шахтера, чье имя стало нарицательным для миллионов жителей страны. «Николай II: страсти по Матильде» - правда о нашумевшем романе предпоследнего российского императора с балериной. Подробности сотрудничества американских концернов с нацистской Германией во время второй мировой, история почты, дневник девочки Тани Вассоевич из блокадного Ленинграда, война в Афганистане – список можно продолжать очень долго.

Посты в блоге появляются регулярно

- Я всегда любила историю, наверное, поэтому пошла работать учителем. А вот блог создала спонтанно, практически случайно – по дороге из школы домой, - признается Надежда Доронина журналисту «КП-Самара». – Цели стать популярным блогером у меня никогда не было. Просто очень хотелось выйти за рамки школьного учебника: сейчас школьную программу урезали, а хочется рассказать детям интересные факты, поделиться тем, что знаю. Я когда узнаю что-то новое и интересное – меня буквально «распирает» от желания поделиться этой информацией.

Надежда Доронина вспоминает: когда в 2019 году она создала страничку в инстаграме, на нее подписались ее ученики, кто-то из их родителей, коллег, знакомых. Педагог думала, что этим дело и ограничится, однако неожиданно для нее стан подписчиков начал расти не по дням, а по часам.

Разнообразие тем впечатляет

- В блог пошли люди, много людей, - до сих пор удивляется сызранская учительница. – Помню, как радовалась первой тысяче подписчиков, аж мурашки по коже! Потом подписчиков стало две тысячи, пять, десять. Я удивлялась, но продолжала писать посты.

«Украшаю историю людьми»

Надежда Доронина признается: в блоге можно подавать материал более свободно, нежели на уроках.

- В школе мы ограничены рамками программы, учебником. А в инстаграме можно поиграть словами, где-то добавить юмор, неформальную подачу, - рассказывает она. –Вот про Петра Первого знают, что он «прорубил окно в Европу». И все. А что он был за человек, что любил, о чем мечтал, какой характер у него был? Я всегда стараюсь украсить историю людьми и событиями, чтобы герои «оживали» - так учить ее гораздо интереснее.

Надежда Доронина рассказывает читателям истории, о которых не пишут в учебниках

И подписчикам нравится такой подход – посты собирают десятки тысяч лайков.

- Мне пишут родители из других регионов, говорят, что по моим постам их дети, например, подготовили реферат по истории. А мои ученики как-то признались, что попытались подготовиться к контрольной по учебнику, запутались и пошли ко мне в блог, - улыбается Надежда Доронина.

«Никаких личных фото, максимум – коты»

Надежда установила для себя строгие правила ведения блога, и неукоснительно их придерживается. В первую очередь это четкая граница между блогом и личной жизнью.

- Я никогда не размещаю в блоге информацию о своей личной жизни, детях, супруге. Максимум – мои коты и фото с учениками, победившими в школьном конкурсе, - рассказывает Надежда Николаевна. – В блоге нет хайпа, нет никаких танцев с бубнами, нет кривляния и ничего раздражающего. Это было изначально моей позицией, я знала, что ничего такого не будет. Я сразу для себя решила, что блог будет посвящен только истории. Меня часто спрашивают, как родители учеников относятся к моему блогу. Конечно, родители бывают разные, но пока никаких вопросов не возникало. К тому же мой блог рассчитан больше на взрослых читателей, на людей, которым интересно после работы почитать что-то познавательное и интересное, «размять мозги».

Пост про Бандеру вызвал неоднозначную реакцию подписчиков

Еще одно строгое правило связано с хейтерами – их, как везде в соцсетях, среди читателей бывает немало.

- Все зависит от темы поста, - рассказывает Надежда Доронина. – Бывает, что есть несколько точек зрения на ту или иную тему или я развенчиваю какой-то миф. Например, что якобы Петра Первого подменили в Европе, я написала, почему это не так. В комментариях было много споров, но я не препятствовала им. А вот в действительно серьезных постах, например, про Бандеру и его героизацию, я высказываю свою однозначную позицию, и не пропускаю другие. Под этим постом было три тысячи комментариев, некоторые переходили на хамство. Я не вступала с ними в споры – сразу блокировала.

Тула в образе седой девушки растрогала читателей

«В комментариях все рыдали»

Тема Великой Отечественной войны Надежде Николаевне особенно близка и всегда вызывает трепет в ее душе.

- Мне кажется, это одна из последних национальных идей, которая нас объединяет, - говорит она. – Я готова бесконечно писать про войну, про ее героев. Представляю их так, что они предстают как живые. Даже делала отдельный проект, в котором «оживали» города-герои. Например, Тула предстала перед читателем в образе совершенно седой девушки. В комментариях все рыдали.

Надежда Доронина признается – есть и тема, приступить к которой она мечтает, но пока не решается.

- Хочу написать пост о причинах преследований евреев, - рассказала она. – Ведь это началось задолго до фашистов в Германии. Я перелопатила кучу материалов, дома у меня есть отдельная стопка книг, посвященных этой теме, уже очень много знаю. Но написать такие вещи быстро точно не получится. Кроме того, нужно как-то уместить все в две тысячи знаков поста в инстаграме. Так что пока собираюсь с силами и с мыслями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закрывай профиль и удаляй фото»: молодая учительница рассказала, как педагогов в школе наказывают за странички в соцсетях

Выпускница вуза из Самары пришла работать в школу и столкнулась с настоящей травлей из-за страниц во «Вконтакте» и «Инстаграме» (подробности)

Откровения молодой учительницы: «Захожу в класс, как в клетку к тиграм»

Молодая учительница рассказала о своем первом опыте классного руководства у восьмиклассников (подробности)