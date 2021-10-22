В Самаре стихами и добрыми словами простились с заслуженным артистом России Виктором Евграфовым

Виктор Евграфов последние год преподавал актерское мастерство в Самаре

22 октября в Самаре простились с заслуженным артистом России, актером театра и кино, педагогом, «советским Мориарти» Виктором Евграфовым. Он родился в Куйбышеве в 1948 году и после серьезной травмы в 2000-х годах вернулся обратно в родной город, чтобы преподавать актерское искусство и сценическое движение.

Попрощаться с Виктором Ивановичем пришли друзья и родные, актеры и военные, ученики и коллеги. Бывшая ученица мастера прочитала стихи, добрые слова о нем сказали представители самарского казачества.

Прощание проходило в военно-историческом музее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы прощаемся с человеком, который силой своей воли создал галерею незабываемых образов на экране и принес достойную славу на алтарь искусства. Мы прощаемся сегодня с легендарным актером и каскадером Виктором Ивановичем Евграфовым. Сегодня много людей, кто хотели бы сказать прощальные слова Виктору Ивановичу, - сказал заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников института культуры Юрий Паршин.

Проститься с коллегой пришла и ректор СГИК, где Виктор Иванович проработал 12 лет.

- Очень сложно сегодня говорить. Мы потеряли мастера, мы потеряли педагога, мы потеряли замечательного человека огромного таланта. Он всегда открывал двери института с улыбкой, всегда шел веселой ковбойской походкой, общался абсолютно со всеми – со студентами, с охранниками, с педагогами. В моем кабинете второй год висит его календарь с пожеланием добра. Я не сниму его, потому что его улыбка и характер очень настраивает на работу. Но, к сожалению, Виктор Иванович «не удержался на скале» и это горько осознавать, - с грустью рассказала Ольга Наумова.

С детства Евграфов не жил мечтой стать актером. Будучи сыном военного летчика, он хотел связать свою жизнь с военной службой – для этого даже закончил сержантскую школу. Однако в 24 года поступил в ГИТИС и стал блестящим актером. Но связи с военными Виктор Иванович не терял. В Самаре он по-настоящему дружил и много сотрудничал с Домом офицеров Самарского гарнизона. Не зря панихида прошла именно в Военно-историческом музее. Попрощаться с почти сослуживцем пришел и начальник Дома офицеров Александр Назаренко.

Кадр из фильма "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка" Фото: скриншот

- Для нас это невосполнимая утрата и потеря. Для нас, как для военного учреждения культуры, знакомство, дружба и работа вместе с Виктором Ивановичем была очень интересной. Он всегда творил. У меня до сих пор хранится икона, сделанная им собственноручно и подаренная нашему Дому офицеров. Это прекрасная память, которую он дарил многим людям от всего сердца и оставлял частичку своей души. Память о Викторе Ивановиче будет в наших сердцах навечно, - рассказал Александр Александрович.

По старой актерской традиции, в последний путь Виктора Евграфова проводил аплодисментами.

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