Что будет работать в нерабочие дни в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года

В Самаре вновь действуют жесткие ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самарской области с 25 октября до 7 ноября установлены нерабочие дни. Это сделано из-за осложняющейся ситуации с коронавирусом в регионе, когда ежедневно находят более 900 новых заразившихся.

Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни.

Школы, вузы, детсады

Во всех школах для всех классов объявлены каникулы с 25 октября по 7 ноября.

В детских садах будут работать дежурные группы. Чтобы привести туда ребенка, нужно заранее сообщить об этом воспитателю. Дополнительных справок и заявлений для этого не требуется.

Заведения дополнительного образования будут работать дистанционно.

Вузы самостоятельно определяют, как будут учиться студенты. О переводе на дистанционное обучение объявили в Самарском политехе и Самарском университете им. Королева.

Соцзащита и выплаты

Органы соцзащиты продолжают работу, все жители, записанные на прием в объявленные выходные, будут приняты во время, на которое записались.

Чтобы не было скопления людей, рекомендуют оставлять заявки в электронной форме на сайте suprema63.ru.

Пенсии и пособии будут начисляться в обычном режиме.

Культура

Учреждения культуры не относятся к предприятиям непрерывного цикла или жизнеобеспечивающим службам, поэтому работать не будут.

Театры, музеи, библиотеки – не работают.

Банки, страховые, налоговая

Банки продолжат работу, осуществляя платежи и переводы денег между физическими и юридическими лицами, в том числе онлайн. Банкоматы будут работать как обычно.

Налоговые органы и страховые компании продолжат работу.

Продолжают работу адвокаты, страховые компании, ЗАГСы.

Спорт

Фитнес-центры и спортобъекты работать не будут.

Тренировочный процесс в спортшколах приостанавливается.

Спортивные соревнования регионального уровня отменяются.

Решается вопрос о переносе профессиональных соревнований. В период объявленных выходных в регионе запланированы матчи хоккейных команд ЦСК ВВС в Самаре и «Лады» в Тольятти и баскетбольной "Самары". Также на 6 ноября запланирован домашний матч футбольных «Крыльев Советов» с командой «Химки». Решение о том, когда и как они будут проведены, объявят позже.

Магазины, торговые центры, рестораны

Кафе и рестораны работают на вынос и доставку.

Работать продолжают:

- продуктовые магазины;

- аптеки;

- салоны сотовой связи;

- магазины с непродовольственными товарами первой необходимости;

- пункты выдачи;

- шиномонтаж и станции техобслуживания.

Не работают:

- салоны красоты;

- парикмахерские;

- автомойки;

- бани.

Куда пустят только со справками

Продолжат работать торговые центры и крупные магазины, но для прохода туда нужны будут паспорт и справки либо о вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе (в том числе, qr-коды).

Со справками пускают:

- в торговые центры;

- крупные магазины, такие как «Лента», «Метро», «Леруа Мерлен», «Максидом» и другие подобные комплексы.

Также только со справками можно заселиться в гостиницы.

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