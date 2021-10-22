Что будет работать в нерабочие дни в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года

В Самаре вновь действуют жесткие ограничения
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Самарской области с 25 октября до 7 ноября установлены нерабочие дни. Это сделано из-за осложняющейся ситуации с коронавирусом в регионе, когда ежедневно находят более 900 новых заразившихся.
Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни.
Школы, вузы, детсады
Во всех школах для всех классов объявлены каникулы с 25 октября по 7 ноября.
В детских садах будут работать дежурные группы. Чтобы привести туда ребенка, нужно заранее сообщить об этом воспитателю. Дополнительных справок и заявлений для этого не требуется.
Заведения дополнительного образования будут работать дистанционно.
Вузы самостоятельно определяют, как будут учиться студенты. О переводе на дистанционное обучение объявили в Самарском политехе и Самарском университете им. Королева.
Соцзащита и выплаты
Органы соцзащиты продолжают работу, все жители, записанные на прием в объявленные выходные, будут приняты во время, на которое записались.
Чтобы не было скопления людей, рекомендуют оставлять заявки в электронной форме на сайте suprema63.ru.
Пенсии и пособии будут начисляться в обычном режиме.
Культура
Учреждения культуры не относятся к предприятиям непрерывного цикла или жизнеобеспечивающим службам, поэтому работать не будут.
Театры, музеи, библиотеки – не работают.
Банки, страховые, налоговая
Банки продолжат работу, осуществляя платежи и переводы денег между физическими и юридическими лицами, в том числе онлайн. Банкоматы будут работать как обычно.
Налоговые органы и страховые компании продолжат работу.
Продолжают работу адвокаты, страховые компании, ЗАГСы.
Спорт
Фитнес-центры и спортобъекты работать не будут.
Тренировочный процесс в спортшколах приостанавливается.
Спортивные соревнования регионального уровня отменяются.
Решается вопрос о переносе профессиональных соревнований. В период объявленных выходных в регионе запланированы матчи хоккейных команд ЦСК ВВС в Самаре и «Лады» в Тольятти и баскетбольной "Самары". Также на 6 ноября запланирован домашний матч футбольных «Крыльев Советов» с командой «Химки». Решение о том, когда и как они будут проведены, объявят позже.
Магазины, торговые центры, рестораны
Кафе и рестораны работают на вынос и доставку.
Работать продолжают:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- салоны сотовой связи;
- магазины с непродовольственными товарами первой необходимости;
- пункты выдачи;
- шиномонтаж и станции техобслуживания.
Не работают:
- салоны красоты;
- парикмахерские;
- автомойки;
- бани.
Куда пустят только со справками
Продолжат работать торговые центры и крупные магазины, но для прохода туда нужны будут паспорт и справки либо о вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе (в том числе, qr-коды).
Со справками пускают:
- в торговые центры;
- крупные магазины, такие как «Лента», «Метро», «Леруа Мерлен», «Максидом» и другие подобные комплексы.
Также только со справками можно заселиться в гостиницы.
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