В Самаре спасают несколько десятков кошек, запертых в квартире

Все выходные в квартире проходила уборка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Десятки голодных кошек сегодня обрели шанс на лучшую жизнь. «Нехорошей» квартирой на ул.Юбилейной, 35 заинтересовались спецслужбы, и при помощи волонтеров часть животных сегодня удалось вывезти.

С Екатериной соседи пытаются бороться с 2019 года: ее любовь к животным обрела неслыханный размах, а количество кошек в квартире исчисляется десятками.

Сначала из «двушки» на ул.Юбилейной съехали дети Екатерины, потом и она сама. К сожалению, у соседей такой возможности не было, а потому им до сих пор приходится жить с закрытыми окнами, регулярно обрабатывать собственное жилье от насекомых, которые плодятся среди «кошачьего царства», а еще… подкармливать страдальцев, которые днем и ночью мяукают, прося есть. Их хозяйка приезжает раз в пару дней, и того корма, что они привозит, очевидно недостаточно.

- Мы думали, что кошки так расплодились, но на днях увидели, что она просто поймала на помойке очередное животное и через окно буквально «запихала» кошку к себе в квартиру, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» жители дома на ул.Юбилейной, 35.

Сегодня часть мусора и некоторых животных удалось вывезти из квартиры Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В этом году они выиграли суд против Екатерины, и ее обязали привезти квартиру в приемлемое санитарное состояние. Однако шли дни, недели, месяцы, а все оставалось по-старому.

После публикации в «Комсомолке» дело сдвинулось с мертвой точки. С Екатериной связались полицейские и судебные приставы.

Общими усилиями им удалось убедить женщину в том, что дальше так продолжаться не может. В выходные Екатерина вывезла часть мусора из квартиры. Сегодня в присутствии приставов и полиции сотрудники приюта для животных смогли забрать кошек.

- Насколько я поняла, она все-таки отдала не всех. Часть осталась, этих кошек она обещала на днях вывезти «в деревню». Куда именно – никто не знает, - рассказала «КП-Самара» Анастасия, которой не посчастливилось жить прямо над «нехорошей» квартирой.

Соседи рассказывают: когда открыли двери «кошачьего царства», многим стало нехорошо: «от запаха режет глаза» - иначе и не скажешь.

До конца недели в "нехорошей" квартире должны восстановить порядок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помочь с санитарной обработкой жилья опять же готовы волонтеры. На все про все Екатерине дали неделю. В пятницу суде6ные приставы и полиция обещали приехать снова, чтобы «принять работы». Соседи затаили дыхание: неужели их проблемы, наконец, удастся решить? Будем надеяться, что да.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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