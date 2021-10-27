Какие премьеры фильмов жители Самары не увидят из-за мини-локдауна

В Самаре кинозалы пока закрыты Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 25 октября, в Самарской области объявлены длинные выходные из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, когда каждый день находят более тысячи заразившихся.

Жителей региона призывают почаще оставаться дома, закрыв все, что есть развлекательное в регионе, в том числе, кинотеатры. Из-за локдауна в России, в частности, в Москве и Московской области (московский кинопрокат приносит порядка 20% от российских кассовых сборов), Disney объявил о переносе своих премьер на территории нашей страны. Но речь идет только о всероссийской части "ковикул". А Самара "отдыхает" на неделю дольше, ради нас переносить премьеры не будут. Мы узнали, какие премьеры фильмов не увидят самарцы, а что перенесли для всей страны.

«Вечные»

Очередной эпизод киновселенной Marvel, супергеройская драма с Анжелиной Джоли и актерами из «Игры престолов».

Вечные – это раса, созданная древними космическими богами Целестиалами. Целестиалы в очень давние времена прибыли на Землю и экспериментировали над первыми людьми, получив две новые расы – тех самых Вечных и их противоположность, Девиантов. Вечные – добрые и благородные, Девианты – генетически неустойчивые монстры. Кстати, Танос – это сын Вечных, являющийся носителем генов Девиантов. Одного из Целестиалов можно было увидеть во второй части «Стражей галактики» - это Эго, отец Звездного Лорда.

Действия Таноса заставили Вечных снова появиться. Посмотреть на Вечных мы теперь сможем только после локдауна.

Перенос с 4 на 8 ноября.

«Последняя дуэль»

Историческая драма известного режиссера Ридли Скотта, подарившего миру такие фильмы как «Гладиатор» и «Чужой», а из последнего – «Прометей» и «Марсианин».

По сюжету фильма, нормандский рыцарь Жан де Карруж возвращается домой с войны и узнает об изнасиловании своей жены Маргариты. Она обвиняет его друга Жака Ле Гри, но тот заявляет, что его оболгали. Мужчины сходятся в рыцарском поединке, за которым наблюдает король Карл VI.

От исхода поединка зависит судьба Маргариты – если ее мужа убьют, то ее слова признают ложью, а женщину сожгут на костре.

Перенос с 28 октября на 18 ноября.

«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан»

Фильм с длинным названием, которое сложно запомнить – это три истории, опубликованные на страницах американского журнала, который выходит в вымышленном французском городке в середине прошлого века. В роли главного редактора – Билл Мюррей в наибольшей степени известный по таким фильмам как «Охотники за приведениями» 1984 года и «День сурка» 1993 года.

Перенос с 11 ноября на 18 ноября.

«Кошмар на улице Вязов»

Римейк культового хоррора планировали показать прямо перед Хэллоуином, причем, картина должна была демонстрироваться в кинотеатрах на английском языке с русскими субтитрами.

Как и в ужастике, вышедшем на экраны 37 лет назад, в новом фильме во снах к подросткам приходит жуткий человек с обожженным лицом и перчатке с лезвиями. Дети пытаются как можно дольше не спать и разгадать тайну Фредди Крюгера.

В Самаре ощутить все впечатления от нового прочтения культового ужастика перед самой страшной ночью в году не удастся.

«Дракулов»

Российская комедия с Михаилом Галустяном является вольным прочтением известного сюжета о графе Дракула. На этот раз действие развивается в российской действительности, когда юрист приезжает в мрачное имение оформить покупку дома, а в итоге вынужден спасать свою невесту от трехсотлетнего вампира, а помогает ему в этом сын профессора Ван Хельсинга Вася.

В кинотеатрах кино уже идет, но самарцы сходить на этот фильм тоже пока не могут.

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