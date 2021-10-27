«Неуловимый поджигатель продолжает уничтожать дома»: жители Подгор попросили выделить пожарную машину

Жители села просят оставить на дежурство один пожарный автомобиль Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Подгоры, которое находится на правом берегу Волги, продолжают ловить неизвестного поджигателя дачных домиков. Местные жители каждую ночь до самого утра патрулируют территорию, на помощь им приставлены сотрудники полиции на служебном внедорожнике. Однако поджоги все равно продолжаются, и часто люди не успевают спасти дачные дома. Именно поэтому жители села Подгоры обращаются к властям с просьбой выделить пожарную машину для несения дежурства в ночное время. Журналист «КП-Самара» поговорил с местной жительницей Еленой З. и узнал, что сейчас происходит в селе.

- В октябре многие дачники уже «законсервировали» свои дома, здесь остались только местные, которые живут и в зимний период. Именно они уже четвертую ночь дежурят в селе, чтобы в чрезвычайной ситуации быть готовыми спасать свое имущество, - рассказывает Елена журналисту «КП-Самара».

Местные в социальных сетях просят губернатора о помощи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поджоги начинаются с 8 часов вечера и продолжаются до 3 часов утра, так происходит уже четвертую ночь с 23 октября 2021 года. Неуловимый поджигатель работает бесшумно, без фонарика, знает хорошо село и все тропы, а на рассвете будто исчезает.

- Было много версий, кто это и зачем он это делает. Кто-то предположил, что это психически нездоровый человек, а кто-то уже думает, что это издевательский квест, - отчаянно говорят местные жители.

В первую ночь, когда поджоги только начались, в село приехали полицейские для проведения оперативных мероприятий на месте ЧП. Тогда стало понятно, что это были поджоги. В первую ночь сгорели восемь дачных домов, а на следующий день приехали криминалисты и провели опрос среди местных жителей.

Поджигатель орудует ночью, а утром бесследно исчезает Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В следующую ночь поджоги повторились. За четыре дня, по официальным данным МЧС, в селе Подгоры сгорели 12 дачных строений, погибших и пострадавших нет. Однако по рассказам самих жителей, сгоревших домов намного больше, так как многие из них потушили сами местные до приезда пожарных.

- Пожарные едут к нам из Рождествено, а это в 12 км отсюда. За это время огонь успевает распространиться. Иногда соседи успевают потушить пожар в заброшенном доме, например, вытащить подожженный матрас или облить загоревшуюся оконную раму водой. Стоит признать, что это очень опасно, но люди спасают свои жилые дома, которые находятся совсем рядом от подожженных, - говорит Елена.

Именно поэтому жители села Подгоры просят региональные власти помочь им спасти свое имущество от рук неизвестного поджигателя. Местные жители считают, что если бы ночью в селе дежурила хотя бы одна пожарная машина, то удалось бы спасти многие дачные дома.

- Тушение происходило бы оперативнее, если пожарным не нужно было бы ехать за десяток километров до нас, - считают жители Подгор.

Местные жители боятся, что огонь перекинется на их дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако выделить на дежурство пожарный автомобиль оказалось не так уж и просто. Как ответили местные пожарные на просьбу жителей, «они не имеют права находиться вне пожарной части без оснований. «КП-Самара» попросили ГУ МЧС по Самарской области прокомментировать данную ситуацию, как оказалось, это действительно так.

- Подразделения пожарной охраны должны находиться в зданиях пожарных депо. Пожарно-спасательные подразделения находятся в постоянной готовности к действиям по предназначению, - ответили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Самарской области.

Местные жители продолжают звонить в районную администрацию, обращаться к губернатору Дмитрию Азарову в социальный сетях, а также к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Сегодня им предстоит пережить еще одну бессонную ночь, карауля неуловимого поджигателя дачных домов.

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