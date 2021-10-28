В Тольятти КВНщика, зверски напавшего на двух женщин, обвиняют в убийстве

Подозреваемого удалось опознать по глазам Фото: Соцсети

В октябре в деле о нападении на двух женщин в Тольятти дополнилось новыми эпизодами. Преступление было совершено еще в декабре прошлого года, но расследование до сих пор не завершено. Что случилось в ту страшную ночь и почему следствие длится уже 10 месяцев, выясняли корреспонденты «КП-Самара».

Незваные гости

Глафире Егоровне был 91 год. Несмотря на солидный возраст, она находила в себе силы день за днем ухаживать за дочкой, которая была лежачим инвалидом.

В прошлом году Глафиры Егоровны не стало. Все из-за двух молодчиков, которые ворвались в ее квартиру посреди ночи.

Пенсионерка часто не закрывала входную дверь, это стало фатальной ошибкой. В квартиру зашли двое: лица скрыты масками, одежда тёмная. Единственное, что запомнили жертвы – необычайно светлые глаза одного из незваных гостей. Поняв, что их обнаружили, преступники, набросились на женщин с ножами. Ни Глафира Егоровна, ни ее 53-летняя дочь серьезного сопротивления им оказать не могли, но незваных гостей это не остановило.

Расправившись с двумя женщинами, они «пошарили» по квартире и унесли оттуда планшет, мобильник и около 100 тысяч рублей наличными.

Окровавленных жертв обнаружили чуть позже соседи. Когда их доставили в больницу, обе ещё дышали. Врачи боролись за жизнь пациенток, но организм Глафиры Егоровны не выдержал, женщина умерла. Ее дочь чудом выжила.

Евгений и его друг Андрей по решению суда арестованы до 9 ноября Фото: Соцсети

Долгое разбирательство

Нападение было совершено 9 декабря 2020 года. Подозреваемых задержали через несколько дней. Часть похищенного нашли при обыске у них дома. Евгений Е. работал санитаром, его друг Андрей Б. - КВНщик, играл в местной городской команде, которая сейчас уже распалась. Он часто помогал пенсионерам в качестве волонтера, и следствие предполагает, что именно общественная работа помогла ему наметить себе жертву. К слову, Андрей – счастливый обладатель удивительно светлых глаз.

Изначально уголовное дело возбудили по ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и незаконным проникновением в жилище». Недавно к этой статье прибавилась еще две – убийство и покушение на убийство.

- Длительный срок расследования обусловлен необходимостью получения заключения экспертизы, которая бы обосновала причинно-следственную связь между событиями той ночи и смертью потерпевшей, - объяснили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Пока что подозреваемым по делу об убийстве проходит лишь Андрей, следователи пытаются установить, что именно произошло той ночью, какова была роль Евгения и кто именно наносил удары ножом.

Оба подозреваемых по решению суда находятся в СИЗО. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в Центральном районном суде Тольятти, в предыдущий раз срок содержания под стражей им продлевали до 9 ноября.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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