"Год привыкала к шрамам на лице": жертвы взрыва автобуса в Тольятти вспомнили пережитое 14 лет назад

31 октября 2007 года в Тольятти взорвался автобус, который ехал по маршруту №2. Фото: МЧС России

31 октября 2007 года на перекрестке улиц Гагарина и Карла Маркса в Тольятти взорвался автобус, который ехал по маршруту №2. Это было утро – 8.17, внутри ехало много народу, причем в основном это были студенты. Восемь человек погибли, более 70 получили травмы – кто-то пострадал сильнее, другие чуть легче. С тех пор прошло 14 лет, студенты давно закончили вузы, родили собственных детей. Как сложилась их жизнь, узнали корреспонденты «КП-Самара».

Обрела любовь

- В тот день я ехала в университет. Обычное утро. Переполненный автобус. Я находилась в задней части, стояла около двери, была очень сонная, поэтому не сразу поняла, что произошло, - вспоминает тот день Екатерина Анашкина. – Помню хлопок, тепло и вот я вместе с толпой вываливаюсь из автобуса. Я тогда подумала, что он сломался, что это мотор так хлопнул. Но вокруг был дым, паника, я почему-то плохо слышала.

Восемь человек погибли, более 70 получили травмы Фото: Архив "КП"

Екатерина позвонила своему знакомому Сергею, чтобы он забрал ее. Молодой человек чудом успел приехать до того, как выставили оцепление, но увидев, что творится, отправил Екатерину к сотрудникам «Скорой помощи», которые к тому моменту уже приехали на место.

И не зря: оказалось, что от взрыва у девушки лопнула барабанная перепонка, ей пришлось делать операцию и вставлять имплант. К счастью, врачи смогли вернуть ей слух.

Екатерина закончила университет и… вышла замуж за того самого Сережу, которому звонила в первые минуты после ЧП, у них подрастает чудесная дочка.

- Честно говоря, вспоминаю этот день только ближе к годовщине, когда смотрю новости по телевизору. Слезы наворачиваются автоматически, - признается Екатерина.

Екатерина вышла замуж за того самого Сережу, которому звонила в первые минуты после взрыва Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неприятный запах

- В тот день я ехал в Тольяттинский госуниверситет из Автозаводского района. Садился практически на первой остановке, поэтому мог выбрать себе место. Выбрал у окна слева в третьем ряду от основного входа, - рассказывает о 31 октября 2007 года Владимир Кулагин. - Единственное, что очень хорошо запомнилось перед взрывом - запах тухлых яиц, далее взрыв и пламя в глаза. Мгновение, видимо, был в отключке, но потом пришло осознание произошедшего, вокруг было много людей и не все живые, к сожалению. Далее я выпрыгнул через окно и сел у ограды парка. Потом «Скорая помощь», врачи и месяц в больнице.

Следователи позже придут к выводу, что взрыв был не терактом, а трагической случайностью, и произошел по вине экс-студента Евгения Вахрушева (он бросил учебу в колледже), который собрал дома взрывное устройство и хотел взорвать его где-нибудь в лесу в исследовательских целях. Вот только оно детонировало по пути – прямо в автобусе.

Следователи пришли к выводу, что взрыв произошел по вине экс-студента Евгения Вахрушева, который собрал дома взрывное устройство и хотел взорвать его в лесу Фото: Архив "КП"

- Лично мне в это не верится, - говорит Владимир. - Автобус был битком, и я не видел этого человека. Я не берусь судить о том, что это было. Но с официальной позицией я не согласен.

Владимир получил травмы уха - разрыв барабанной перепонки и молоточка в ухе. Была операция, но, увы, она не помогла. По словам мужчины, искусственная барабанная перепонка не прижилась, и он постоянно слышит свист в ухе.

- Я к нему уже привык и не обращаю внимания, - говорит Владимир . – Но иногда ухо дает знать о себе при смене погоды и смене времен года.

Владимир работает инженером, у него красавица-жена и двое детей.

На этом фото Владимир находится в ТЦ Космос и из окна смотрит на тот самый перекресток, где когда-то взорвался автобус Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Второе рождение

- До двух ночи я делала костюм на вечеринку по случаю Хеллоуина. В итоге проспала ранний автобус, села в другой, он был битком. Вдруг освободилось место у окна, туда чудом никто не сел. Мне удалось его занять, и почти сразу я задремала. Проснулась от громкого звука, думала, наш автобус куда-то врезался. Открыла глаза и сразу увидела через оконный проем тела погибших, - Алия Яруллина находилась в эпицентре и, по всей вероятности, выжила благодаря тому, что сидела у окна.

Пытаясь вспомнить, были ли тревожные звоночки в тот день – как у тех тольяттинцев, которые обычно ездили именно на этом автобусе, но в тот день по каким-то причинам на него не попали, Алия вдруг говорит: родителям в этот день плохие сны снились. Кто знает? Может быть, они что-то почувствовали.

Расследование длилось 8 месяцев, в итоге уголовное дело прекратили в связи со смертью подозреваемого. Фото: МЧС России

- Это жутко вспоминать, - признается Алия. - Мне пришлось коротко обрезать сгоревшие волосы и, наверное, год я потом еще привыкала к шрамам на лице. Оно было все в ожогах, весь подбородок порезан. Мама первые 10 лет поздравляла меня со вторым днем рождения, сейчас, наконец, начала забывать этот ужас.

Расследование по факту взрыва в Тольятти длилось 8 месяцев. В итоге его прекратили в связи со смертью подозреваемого. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Евгения Вахрушева были психические «отклонения шизоидной формы». Следствие сумело поднять все его контакты вплоть до начальной школы и детского сада, были опрошены сотни людей, изучена вся подноготная молодого человека. Но доказательств тому, что он намеренно взорвал бомбу, так и не нашли. Взрыв автобуса в Тольятти признан трагической случайностью.

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