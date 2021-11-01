«Пришла в торговый центр, а тут все закрыто»: что творится в ТЦ Самары во время локдауна

Попасть в торговые центры в Самаре можно только при предъявлении QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 октября в Самаре ввели вход по сертификатам о вакцинации и QR-кодам в театры, концертные залы, цирки, музеи, культурно-досуговые учреждения, фитнес и спортзалы, а также торговые центры. Прошел почти месяц. В нынешние нерабочие дни часть из перечисленных организаций закрыта и не пускает к себе зрителей и спортсменов. Но в торговые центры все также можно спокойно зайти без лишней нервотрепки. Конечно, если у вас нет цели устраивать ее себе и окружающим.

Многие удивляются, обнаруживая магазины в ТЦ закрытыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты «Комсомолки» решили выяснить, как сейчас живется самарцам и привыкли ли они к пропускам по QR-коду. Нашлись как сторонники ограничений, так и те, кто до сих пор не обзавелся заветным пропуском.

- Я летом еще вакцинировалась. Закрытие магазинов не так страшно. В принципе, можно много что онлайн покупать. Но удобнее было бы, наверное ходить в ТЦ. Я считаю, если уж закрыли торговые центры, тогда пусть и закрывают границы, чтобы никто не шарахался. Надо границы закрывать в первую очередь, а не торговые центры. А то мы внешне заразу пускаем, а внутри ее пытаемся не распространять, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница Самары Татьяна.

В ТЦ "Юность" помимо QR-кода при себе необходимо иметь ещё и паспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом те, кто приходят в торговые центры, имеют QR-код для прохода и шли в надежде увидеть открытыми свои любимые отделы. Но, не взирая на все предостережения и наличие этих электронных пропусков, купить все нужное не всегда представляется возможным.

- Я вакцинировалась в августе, из-за работы. Пришла в торговый центр, думала тут работают какие-то магазины, а тут что-то все закрыто. Хотела просто по магазинам одежды походить. Обычно как-то я заходила – работают. А тут нет. Я, если честно, не рассчитывала на такое, - делится своими впечатлениями самарчанка Светлана.

В торговом центре Опера из всех отделов работающими мы обнаружили магазины с едой и продуктами, DNS. Некоторые точки работают на выдачу интернет-покупок. Но вместе с тем работает и магазин одежды O’stin, хотя назвать их ассортимент жизненно-необходимым можно с натяжкой. Книжный магазин «Читай-город» тоже не прекратил свою работу, однако там покупателей нет – книги пылятся на полках в одиночестве.

Некоторые магазины продолжают свою работу, несмотря на ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Космопорте тоже, в основном, работают магазины с товарами первой необходимости. Но удивил открытый отдел с Лего – очевидно, в нынешние унылые дни конструктор – единственное, что может помочь не заскучать, сидя дома.

Торговые центры часто выглядят достаточно пустынно. Заметно, что посетителей стало гораздо меньше. Это отмечают и люди, работающие в торговых центрах.

- В целом, в Гудке и так народу было мягко говоря мало. А после введения QR-ов ещё половина закрылась разных отделов и поэтому народу значительно стало меньше. С утра торговый центр вообще похож на вымерший город. После обеда начинают более-менее раскачиваться люди, приходить. В Ленте много людей. Очень много людей около охранников. Спорят, ругаются по поводу QR-кодов. В основном бабушки, которые почему-то не знают, что вход теперь по QR-кодам, - поделился своими наблюдениями с «КП-Самара» менеджер по персоналу Дмитрий.

Сегодня торговые центры выглядят пустынно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре особого внимания действительно находятся охранники – они стали главной жертвой. С одной стороны – приказ начальства проверять QR-код и паспорт, с другой – волна народного гнева. Так, в Тольятти охраннику ТЦ «Космос» нежелающий показывать код парень плюнул в лицо. Пришлось вызывать полицию. В основном, реакция посетителей на данное нововведение – отрицательная, не взирая на то, что код у них все-таки есть.

- В основном, реагируют люди негативно. Ну, кто заходит – они уже заранее знают, какие здесь правила, поэтому уже процентов 80 с QR-кодами. Но есть те, кто думают, что это наше личное самодурство, - рассказал охранник ТЦ «Опера».

Некоторые торговые точки продолжают работать со строгими ограничениями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако, не везде охрана требует коды для входа. Так выяснилось, что для доступа в ТЦ «Захар» кода не нужно - туда можно попасть через магазин «Перекресток». Охрана закрывает на это глаза и принимает любую отговорку. А вот в «Юности» ситуация ровно обратная – не пускают не просто без QR-кодов, но и без предъявления паспорта. Оно и понятно – часто бывают ситуации, когда люди хотят пройти по чужим сертификатам о вакцинации – супруга, друга, коллеги с работы.

Курьеров в ТЦ пускают без проблем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прививаться или нет – выбор каждого, но стоит помнить, что за каждым выбором идет свое следствие. И если у вас нет QR-кода, то пройтись по магазинам вам не удастся. А если ограничения продлят и после 7 ноября, до которых объявлены нерабочие дни, то многим придется серьезно задуматься над выбором. А главное - думать о собственном здоровье, здоровье родных и близких и просто здоровье окружающих. Потому что коронавирус живет не только в торговых центрах, а повсюду. И стоит помнить об этом.

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