Власти рассказали, что происходит с участком на 3-й просеке в Самаре, где вырубают дубовую рощу

Рабочие уже расчистили участок под будущую застройку. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В департаменте градостроительства Самары и региональном минстрое прокомментировали конфликтную ситуацию с вырубкой дубовой рощи и будущей застройкой на Третьей просеке. Чиновники заявили, что никаких нарушений закона со стороны застройщика нет.

«Зона среднеэтажной застройки с 2008 года»

Накануне, 2 ноября, жители микрорайона напротив МТЛ «Арена» пожаловались в редакцию «КП-Самара» на вырубку дубовой рощи. По словам жителей, рабочие спилили деревья на территории бывших баз отдыха и пионерских лагерей, освобождая территорию под строительство. Также в распоряжении редакции имеется разрешение на строительство 10-этажного дома на участке в 15 тысяч квадратных метров, выданное 29 июля 2021 года. Дом застройщик – ООО «Статус» - собрался возводить в непосредственной близости от четырехэтажного поселка, и жители опасаются, что новостройка перекроет им солнечный свет. Кроме того, жители уверяют, что участок относился к зоне малоэтажной застройки Ж-1, а публичные слушания по смене зонирования не проводились. Люди написали коллективное обращение к властям с просьбой проверить, как именно была проведена смена зонирования.

Деревья активно пилят. Фото: скрин видео

Однако в департаменте градостроительства заявили, что по данным Росреестра спорный участок на 3-й просеке участок находился в зоне среднеэтажной жилой застройки еще в соответствии с генеральным планом 2008 года.

- Никаких дополнительных разрешений на отклонение от предельных параметров на строительство департамент не выдавал.

На прошлой неделе будущую стройплощадку огородили забором. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Это частная собственность, владелец сам решает»

В министерстве строительства Самарской области пояснили, что участок находится в частной собственности с установленным видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».

- По Градостроительному кодексу основные и вспомогательные виды разрешенного использования правообладатель выбирает самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, - заявил представители минстроя в соцсетях.

По словам чиновников, участок, вызвавший столь ярые споры, расположен в зоне Ж-3, где среднеэтажная жилая застройка является основным видом разрешенного использования. А значит застройщик на законных основаниях имеет право строить здания максимальной высотой до 31 метра. Максимальный процент застройки участка составляет 60%, проектом должно быть предусмотрено одно машиноместо на квартиру.

- В соответствии с проектной документацией объект не превышает указанных параметров, - пояснили представители ведомства в соцсети. - 29.07.2021 министерством выдано разрешение на строительство на данном участке 8-этажного жилого дома.

Однако в комментариях к посту самарцы возмутились, что при выдаче разрешений на строительство ведомство не учло нехватку в данном районе социальной и транспортной инфраструктуры

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Смотреть видеосюжет В Самаре на 3-й просеке вырубают рощу под строительство

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