«Точно будет кадровый голод»: рестораторы Самары рассказали, чего стоит ожидать после локдауна

Владельцы самарских баров и ресторанов ожидают большие финансовые потери и кадровый голод Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре, как и во многих других городах, вводятся новые ограничения в связи с непростой эпидобстановкой. Под раздачу попали театры, музеи, торговые центры, салоны красоты. И уже не в первый раз досталось заведениям общественного питания.

В прошлом году, локдаун длился несколько месяцев – бары поддерживали себя и посетителей обещанием скорого открытия, работали на доставку, проводили стримы и просто собирали донаты на поддержку любимого бара, которые с охотой слали постоянные клиенты. И когда к августу-сентябрю все закончилось – многие вздохнули с облегчением. Посетители с радостью пошли в любимые заведения, чтобы увидеться с барменами и официантами, поесть и выпить вкусного и просто отдохнуть душой и телом. Но этой осенью заведения вновь настиг тот же самый рок – опять закрываемся.

Ограничение работы с 23:00 до 6:00, 50%-ная заполняемость зала, а теперь и вовсе работа за закрытыми для посетителей дверями – все это сильно бьет по карманам бизнесменов. Государство предпринимает попытки поддержать малый бизнес, но не всегда средств поддержки хватает, а некоторые работники буквально бегут из сферы общественного питания, так как хотят стабильной и спокойной работы. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал глава ассоциации рестораторов Самары Алексей Бобков.

- У меня бары, а они сейчас самая многострадальная отрасль. Ты не можешь работать на вынос, не можешь работать на доставку, соответственно ты должен быть в закрытом состоянии. Поэтому уже 60% сотрудников со всех баров поувольнялись. И мы ждем дальнейшее увольнение сотрудников, кадровый голод. Даже после того, как нас всех откроют, молодёежь не пойдет работать в сферу общепита – у них семьи, ипотеки и прочее. И от этих перипетий – когда можно работать, когда нельзя – молодежь устает. Все увольняются, кто туда будет возвращаться – я не представляю, - рассказал Алексей.

В основном заведения общепита арендуют площадь под ведение своего бизнеса. И тут владельцы тоже не всегда идут навстречу. Некоторые с пониманием относятся к владельцам баров и ресторанов и готовы дать скидку, рассрочку или вовсе брать деньги исключительно за коммунальные услуги. Но некоторых не интересуют чужие проблемы – плати или уходи.

- В тот день, когда вышло постановление, что с понедельника объявляется локдаун, наш арендодатель сказал нам: «Ребята, не забудьте до понедельника мне заплатить денежку за следующий месяц». Мы были вынуждены заплатить за аренду. С одной стороны, таким образом много интересных локаций освобождается, но с другой стороны ты можешь вложить свои средства, а перспективы никакой. Надежды на Новый год тоже нет, хоть нас и убеждают, что все под контролем. Приходится брать кредиты, но и их из чего-то нужно выплачивать, - поделился Бобков.

Учитывая опыт прошлого года, рестораторы говорят, что были готовы к закрытиям и ожидали ограничительных мер даже раньше октября. Персонал получил свои зарплаты и ушел на вынужденные выходные. Вопрос стоит только в том, сколько именно продлятся эти выходные – неделю, месяц или закрытыми заведения простоят до Нового года. Об ожидании продления ограничений рассказал и соучредитель рюмочной «Боря» Антон Синцов.

- По моим ощущениям закрытия будут продлевать. Но, конечно, мы надеемся, что нас всех откроют 8 ноября. На мой субъективный взгляд лучше бы не продлять ограничения, с делать вход по QR-кодам. У нас 100% персонала вакцинированы, мы готовы. Да и вакцинация продвигалась как гарантия привилегий тем, кто привьется. Они сделали свой гражданский выбор, а те, кто не привился – пусть сидят дома и не выходят. Но государству, наверное, лучше знать – закрыли, значит так надо, - делится своими ощущениями Антон.

Перед локдауном губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсуждал с бизнес-общественностью ограничительные меры. Решение было принято общее, с учетом всех мнений. Но некоторые рестораторы не были приглашены на это совещание и в итоге попросту поставлены перед фактом – с понедельника закрываем двери.

- Я знаю, что какие-то мероприятия по этому поводу проводились, кто-то из моих знакомых там присутствовал. Но я лично там не был, меня поставили перед фактом. Теперь сколько нужно – столько будем сидеть, - поделился своим мнением Антон Синцов.

Некоторые владельцы заведений утверждают, что на собраниях с представителями бизнеса не всегда озвучиваются все предложения общественности – количество человек, а равно и мнений строго ограничено. Поэтому порой среди владельцев заведений Самары происходят недопонимания и ссоры.

Конечно, все уже устали от локдаунов и ограничительных мер. И многие надеются на то, что уже 8 ноября все если и не вернётся на свои места, то хотя бы будут какие-то послабления в виде пропуска по QR-кодам. Вместе с тем все прекрасно понимают, что забота о здоровье и безопасности посетителей сейчас стоит на первом месте и только совместными усилиями и слаженной работой удастся справиться в такие непростые времена.

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