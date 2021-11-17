Житель Тольятти отправил откровенное фото собеседнице с сайта знакомств и стал жертвой шантажа

Правоохранители выясняют, кто домогается до искателя отношений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях тольяттинским полицейским поступило весьма необычное обращение. 34-летний Андрей С. заявил, что подвергся регулярному шантажу после неаккуратных действий на сайте знакомств. Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией, ему угрожают буквально каждый день.

По словам жителя Автограда, на сайт он зашел в середине октября — 12-14 числа. Проблем никаких там не было — достаточно одним кликом мышки подтвердить, что вам есть 18 лет и все. Мужчина выбрал свой город и стал отвечать на объявления женщин в возрасте 25-30 лет. Площадка абсолютно анонимная, поэтому некоторые из них выглядели весьма откровенно.

— После этого на указанный мной электронный адрес пришло письмо от некой Ольги с обнаженными фото женщины, на виде лет 25, с предложением познакомиться и обменяться фотографиями, — пишет в своем обращении к силовикам Андрей.

Заявитель делится, что ответить решился только 28 октября. В какой-то момент он получил от незнакомки очень личную просьбу.

— Началась переписка, в ходе которой ко мне вошли в доверие и попросили прислать свое обнаженное фото с лицом, я прислал без лица, но меня тут же попросили прислать на том же фоне фото с лицом, я прислал в одетом виде, — продолжает искатель любовных приключений.

Дошло до того, что собеседница Андрея поинтересовалась его мобильным телефоном, чтобы перейти на новую стадию отношений. Тот отказался:

— Я указал свой телеграм, в котором номер скрыт. Примерно через полчаса пришло письмо на почту с угрозами и шантажом. За ним пришло следующее — с готовой фотографией для пересылки по социальным сетям. И потом третье, так как я не ответил.

Тольяттинец не реагировал на угрозы, полагая, что от него отстанут естественным образом. Не тут-то было:

— На мой профиль «Вконтакте» поступило сообщение от Оли П.. Переписка началась с владельцем этой страницы, он потребовал уже не 6 тысяч рублей, как на почте, а 3500.

Андрей не стал ничего платить. Он аргументировал это тем, что его профиль закрыт, и вряд ли злоумышленник сможет разослать компрометирующие снимки по его друзьям. Последние два дня с ним никто не связывался, но жертва шантажа не исключает, что все может измениться:

— Этот профиль активен по вечерам. Тот сайт знакомств достаточно популярный, и я подозреваю, что там шантаж поставлен на поток и количество пострадавших большое.

Правоохранители рассказали корреспонденту «Комсомолки», что сейчас по факту обращения горожанина проводят проверку. Силовики также напоминают гражданам, что не нужно разглашать информацию о себе посторонним людям в интернете, тем более, делиться подобными снимками.

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