«Крылья Советов» — «Урал» 20 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ

"Крылья Советов" надеются одержать третью победу подряд Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» и «Урал» 20 ноября 2021 играют в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ. Первый круг для себя команды закрывают на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча начнется с минуты молчания в память об экс-полузащитнике «КС» Денисе Ковбе, который 18 ноября умер от коронавируса.

«Крылья» фаворит предстоящего поединка. Они на шестой строчке и являются одним из открытий сезона. Команда показывает атакующий футбол, одержала две победы подряд и намерена продолжать двигаться вперед. Как всегда, болельщики ждут голевых действий от внушительной линии атаки волжан — Сергеева, Ежова, Зиньковского и Сарвели.

«Урал» на последнем месте. В прошлом туре подопечные Игоря Шалимова смогли отобрать очки у чемпиона страны — «Зенита». С питерцами «шмели» сыграли 0-0. До этого такой же счет был у них с «Химками». Гости не в лучшей форме, но, конечно, без боя волжанам сдаваться не намерены. По крайней мере в обороне действия у них стали лучше, нежели в первых матчах турнира.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На коллектив Игоря Осинькина коэффициент 1,7. На ничью — 4. На оранжево-черных — 5,55.

Статистика очных встреч показывает, что соперники непримиримые. В Премьер-лиге они встречались 20 раз. 11 поединков закончились ничейным результатом. 4 раза удача была на стороне «КС». В 5 матчах сильнее оказывался «Урал». В Кубке России в единственном матче побеждали «Крылья».

Главный судья сегодняшней игры — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На ВАР работает Сергей Карасев из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому). Видео трансляция будет идти по «Матч ТВ».

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