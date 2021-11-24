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Общество24 ноября 2021 7:00

«Покажем реальную ситуацию»: врач из Самары подписала письмо врачей к противникам вакцинации

Врач из больницы им. Середавина пригласила известных «антиваксеров» на экскурсию в «красную зону»
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Врачи позвали противников вакцинации в "красную зону"

Врачи позвали противников вакцинации в "красную зону"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий инфекционным отделением из больницы имени Середавина Анна Николаева стала одним из 11 врачей, подписавших письмо к противникам вакцинации. Обращение появилось в сети 24 ноября 2021 года. Адресовано письмо известным противникам вакцинации: Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, артистам Егору Бероеву, Оскару Кучере, Юрию Лозе. Врачи посчитали их выступления популистскими высказываниями людей, которые не имеют возможность оценить реальную картину заболеваемости. И пригласили их в "красную зону". Вместе с главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко, инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге и другими медиками со всей страны свою подпись под обращением поставила Анна Николаева, заведующий инфекционным отделением больницы им. Середавина.

Она призналась: сегодня у врачей не становится меньше работы, ситуация на самом деле тяжелая.

- Я с первых дней работаю во вновь созданном ковидном госпитале больницы им. Середавина. Каждый день имею дело с тяжелыми больными, вижу, что происходит в реанимациях. Я знаю, что поможет только одно. Чем больше будет привитых, тем меньше будет болеть население, меньше будет патогенных штаммов, - отметила она.

Анна Николаева подписала обращение

Анна Николаева подписала обращение

Сегодня больница им. Середавина имеет один из самых крупных ковидных госпиталей. В "красной зоне" работают сотни человек. Сюда в реанимацию попадают тяжелые пациенты со всей области. Врачи госпиталя уже рассказывали, что новый штамм стал более опасным и контагиозным. Врачи уже в октябре работали почти на пределе возможностей, не хватало кислородного оборудования. Снизить напряженность помогли нерабочие дни и рост вакцинации.

Вот это письмо написали российские врачи

Вот это письмо написали российские врачи

Медики говорят, что им после тяжелой смены бывает очень обидно читать посты противников вакцинации, которые буквально обесценивают их труд.

- Мы подписали это обращение, потому что реально можем показать и рассказать правду о том, что происходит. И хотим, чтобы эти люди изменили свое мнение и не распространяли неверные сведения на большую аудиторию. Мы взываем к коллективному разуму и верим, что здравый смысл восторжествует, - отметила Анна Николаева.

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