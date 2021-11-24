«Покажем реальную ситуацию»: врач из Самары подписала письмо врачей к противникам вакцинации

Врачи позвали противников вакцинации в "красную зону" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий инфекционным отделением из больницы имени Середавина Анна Николаева стала одним из 11 врачей, подписавших письмо к противникам вакцинации. Обращение появилось в сети 24 ноября 2021 года. Адресовано письмо известным противникам вакцинации: Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, артистам Егору Бероеву, Оскару Кучере, Юрию Лозе. Врачи посчитали их выступления популистскими высказываниями людей, которые не имеют возможность оценить реальную картину заболеваемости. И пригласили их в "красную зону". Вместе с главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко, инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге и другими медиками со всей страны свою подпись под обращением поставила Анна Николаева, заведующий инфекционным отделением больницы им. Середавина.

Она призналась: сегодня у врачей не становится меньше работы, ситуация на самом деле тяжелая.

- Я с первых дней работаю во вновь созданном ковидном госпитале больницы им. Середавина. Каждый день имею дело с тяжелыми больными, вижу, что происходит в реанимациях. Я знаю, что поможет только одно. Чем больше будет привитых, тем меньше будет болеть население, меньше будет патогенных штаммов, - отметила она.

Анна Николаева подписала обращение

Сегодня больница им. Середавина имеет один из самых крупных ковидных госпиталей. В "красной зоне" работают сотни человек. Сюда в реанимацию попадают тяжелые пациенты со всей области. Врачи госпиталя уже рассказывали, что новый штамм стал более опасным и контагиозным. Врачи уже в октябре работали почти на пределе возможностей, не хватало кислородного оборудования. Снизить напряженность помогли нерабочие дни и рост вакцинации.

Вот это письмо написали российские врачи

Медики говорят, что им после тяжелой смены бывает очень обидно читать посты противников вакцинации, которые буквально обесценивают их труд.

- Мы подписали это обращение, потому что реально можем показать и рассказать правду о том, что происходит. И хотим, чтобы эти люди изменили свое мнение и не распространяли неверные сведения на большую аудиторию. Мы взываем к коллективному разуму и верим, что здравый смысл восторжествует, - отметила Анна Николаева.

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