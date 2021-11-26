«Мамы, они и в Африке – мамы»: в Самарском зоопарке рассказали про семейные отношения животных

В Самарском зоопарке за все время существования появились на свет десятки малышей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, нет ничего сильнее и искреннее, чем любовь матери к своему ребенку. Данный факт подтверждается не только у людей, но и в дикой природе. Мама, она и в Африке – мама. Так уж заведено в природе, что забота о своем потомстве в основном ложиться на плечи матерей. Наблюдать за материнской любовью в мире животных крайне интересно и умилительно, ведь они ухаживают за своими малышами с таким же трепетом и нежностью, как и человек.

Мамы в дикой природе заботятся о своих малышах с таким же трепетом как человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском зоопарке в преддверии всемирного Дня матерей провели экскурсию и рассказали о семейных отношениях в природе, а также как местные мамы воспитывают свое потомство. Фотограф и журналист «КП-Самара» лично убедился, что в мире животных существуют те же семейные ценности и те же проблемы воспитания подрастающего потомства.

Малыши первое время живут с мамами

В октябре 2020 года в Самарском зоопарке у леопардов Хана и Фелиции родилась малышка Мира. Имя девочке выбирали посетители зоопарка. Было предложено много вариантов, но остановили свой выбор на Мире, так как хотели малышку с мирным характером, а еще это имя в переводе означает «принцесса».

Малыши первое время живут с мамами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мира сейчас живет в одном вольере с мамой. Фелиция очень заботливая мама, она сама выкармливает своих детенышей молоком. Вообще, семейная пара Хан и Фелиция по праву считаются самыми лучшими родителями в нашем зоопарке. Они очень плодовиты и, конечно, красивые, - рассказывает «КП-Самара» ведущий методист научно-просветительского отдела Людмила Тоякина.

В этом году потомство появилось и у серебристо-черных лисиц, у них родилось пять лисят. Малыши сейчас находятся с мамой. Лисицы в дикой природе тоже являются очень заботливыми родителями, мамы сначала выкармливают молоком свое потомство, а потом начинают постепенно приучать лисят к взрослой мясной пище.

Лисицы в дикой природе тоже являются очень заботливыми родителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Лисицы со своими детьми живут в одном вольере как большая дружная семья. Конечно, у них бывают разногласия между собой, в основном во время обеда. Один съест свой кусочек быстрее и уже начинает претендовать на еду своего братика или сестрички. Конечно, это даже конфликтом назвать нельзя, ведь никто не любит, когда к нему лезут в тарелку, - улыбается Людмила Троякина.

Несколько лет назад потомством обзавелась и местная козочка. В Самарском зоопарке живут камерунские козы – это древняя карликовая порода коз. Сама по себе эта порода очень коммуникабельная, поэтому для посетителей иногда организуются пешие прогулки с козами по территории зоопарка. Мама и дочка отлично ладят между собой и замечательно уживаются в одном вольере.

Козочек можно покормить с рук и погулять с ними по территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском зоопарке живет еще одна красивая образцово-показательная пара – ягуары Кекс и Плюшка. Кекс традиционного пятнистого окраса, а его возлюбленная – меланист, которая имеет ярко выраженный черный окрас.

Ягуар Плюшка несколько раз становилась мамой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Кекс и Плюшка становились родителями несколько раз, они воспитывали и мальчишек и девчонок. В основном малыши рождаются похожими на папу, то есть пятнистые. Сейчас детеныши живут в других российских зоопарках, - делится ведущий методист.

Мы очень ждем пополнения у краснокнижных Амурских тигров

Животные показывают себя ответственными родителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники зоопарка очень ждут, когда наконец-то создастся еще одна пара. Амурские тигры Кактус и Кассандра сейчас только начинают развивать свои романтические отношения, они ходят друг к другу в вольер и, так сказать, «притираются».

- У них у каждого свой вольер и свой домик, но мы открываем перегородку между решетками, чтобы они могли ходить друг к другу в гости. Они общаются, но пока что потомства нет, - говорит Людмила Тоякина.

В аквариумах зоопарка тоже насыщенная семейная жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кактус и Кассандра знакомы уже четыре года, но за это время так и не стали родителями. Специалисты отмечают, что у всех животных период «притирания» и привыкания длится по-разному. Амурские тигры являются краснокнижными животными, поэтому Самарский зоопарк очень ждет, когда между тиграми загорится искра, и они станут мамой и папой.

В зоопарке много различных животных и птиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский зоопарк за все время своего существования не один десяток раз стал свидетелем появления на свет новой жизни. Помимо млекопитающих в зоопарке есть террариумы, аквариумы, а также клетки с птицами. Все животные проявляют себя как ответственные родители, а мамочки из учреждения заслуживают отдельных благодарностей за любовь к своему потомству.

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