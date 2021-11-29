В Самаре возбудили уголовное дело на мошенницу, которая оставила мертвую дочку на съемной квартире

Дверь в квартиру, где нашли девочку, была открыта Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Самарские правоохранители возбудили уголовное дело по факту страшной трагедии, произошедшей на улице Санфировой. Вечером 20 ноября 2021 года там на съемной квартире обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. Ее мать 41-летняя Екатерина Б. бесследно исчезла.

— 26 ноября возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности. Розыск женщины продолжается. Исследования, направленные на установление точных причин смерти, также продлены, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Следов насилия на теле дочери Екатерины эксперты не зафиксировали. Не исключено, что она не доглядела за ребенком и решила податься в бега. Следователи проверяли женщину на предмет совершения убийства, но эта версия пока не подтвердилась.

Где Екатерина? Загадка. Оперативники уже побывали по адресу ее прописки, но никого там не нашли. Последний раз она выходила на связь с братом владельца квартиры на Санфировой — позвонила и сказала, что съезжает. Мужчина приехал вечером - дверь была открыта. Он и нашел погибшую. Теперь телефон разыскиваемой отключен. Ее больше никто не видел.

Пропавшая оставила на холодильнике записку. В ней она уверяет, что ее уже тоже нет в живых и просит отдать все личные вещи, игрушки и посуду в городской «кризисный центр для женщин». Сыщики не исключают, что Екатерина могла покончить с собой, но эта версия пока не нашла никакого подтверждения.

Отметим, что Екатерина Б. ранее уже несколько раз попадала в поле зрения стражей порядка. Ее дважды судили за мошенничество. Злоумышленница обманывала людей при покупках квартир. Выступала посредником, обещала помощь, получала деньги и пропадал. Тогда аферистка отделалась условными сроками.

Сейчас розыск женщины продолжается. Силовики рассчитывают, что она прольет свет на произошедшее. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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