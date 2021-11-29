Весь пол в крови, кресла вывернуты: почему у рынка в Самаре пассажирский автобус протаранил столб

В салоне автобуса находилось восемь пассажиров, четверо из них получили серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в воскресенье, 28 ноября 2021 года, в Самаре возле Губернского рынка произошла жуткая авария с участием общественного транспорта. Водитель автобуса №67 не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В момент аварии в салоне находилось восемь пассажиров, четверо из них получили серьезные травмы.

Страшное ДТП произошло в 15:10 напротив дома №19в по улице Агибалова. По словам самого 53-летнего водителя, он не справился с управлением 18-тонника на скользкой дороге. Возле Губернского рынка в воскресенье зачастую наблюдается оживленное движение, а также много пешеходов. Опытный водитель выбрал наиболее безопасный выход из сложившейся ситуации и направил автобус не в стоящие на светофоре автомобили или же в стену здания Губернского рынка, а решил подставить под удар себя и врезаться лоб в лоб в световую опору.

- В результате аварии телесные повреждения получили четверо пассажирок автобуса. Женщины в возрасте 64, 57, 49 и 48 лет были госпитализированы в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Удар пришелся в правую сторону водительской кабины. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Судя по фотографиям, удар был достаточно сильным. Водительская кабина буквально «обняла» столб, а лобовое стекло выбито полностью. В салоне на полу можно заметить следы крови, а пассажирские кресла вывернуты. Как рассказали очевидцы аварии, пассажирки получили серьезные травмы, кого-то даже увезли в реанимацию.

В социальных сетях началось бурное обсуждение жуткого ДТП с автобусом. Самарцы предположили, что виной могла стать нечищеная дорога и гололед, а кто-то обвинил перевозчика в халатности по отношению к содержанию подвижного состава.

Женщины получили серьезные травмы во время удара о столб. Фото: ГУ МВД по Самарской области

- Дорога скользкая, а на резине сэкономили. Нужно понимать, что для 18-тонника нужна качественная резина, которая будет обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, - пишет один из местных жителей.

В связи с последними событиями, когда в общественном транспорте стало не хватать кондукторов, а их обязанности по обилечиванию пассажиров возложили на водителей, некоторые жители предположили, что именно это стало причиной серьезной аварии. По их мнению, водитель мог просто отвлечься на продажу билета пассажиру и вовремя не сориентироваться в сложившейся ситуации. Однако конкретного подтверждения этому предположению нет.

В салоне вывернуты кресла. Фото: ГУ МВД по Самарской области

«КП-Самара» запросила официальный комментарий у представителей компании-перевозчика. В «СамараАвтоГаз» ответили, что в настоящее время по факту ДТП назначено проведение служебной проверки.

- Предприятие окажет необходимую помощь всем пострадавшим в результате аварии с автобусом №67, - сообщил представитель транспортного предприятия.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проведенной экспертной работы будет назначено процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре увеличилось до четырех

В полиции рассказали новые подробности аварии (подробности)