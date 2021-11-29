Вакцинация детей от коронавируса в Самарской области в 2021 году: когда начнется, как будет проходить, где записаться

Скоро прививки от коронавируса начнут делать подросткам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет – «Спутник М» (или «Гам-КОВИД-Вак М»). Как и «Спутник V» это вакцина с двумя компонентами, которые вводятся с интервалом в 21 день. Узнали, когда начнется вакцинация детей от коронавируса в Самарской области в 2021 году, как она будет проходить и где можно записаться на прививку.

Как отметили в Минздраве РФ, первые партии вакцин уже произведены и сейчас находятся на контроле качества, который займет около трех недель. «Мы планируем по завершении контроля выпустить в гражданский оборот вакцину для подростков», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Предполагается, что вакцину активно начнут использовать в конце декабря. Известно, что вакцину испытывали на волонтерах в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина противопоказана детям с аллергией на какой-либо ее компонент.

В основном дети, заразившиеся коронавирусом, болеют в легкой форме, но могут заразить родственников, в том числе, пожилых – бабушек и дедушек.

Несмотря на то, что дети в целом переносят заражения легче, в последнее время все чаще говорят о тяжелых случаях с подключением к ИВЛ. Как ранее сообщалось, в Самарской области были зафиксированы смертельные случае среди заразившихся детей. Отмечалось, что в детской инфекционной больнице с коронавирусом в прошлом году было порядка 300 детей, у которых не было тяжелых форм заболевания. Однако, в этом году только за 9 месяцев уже было 400 пациентов, примерно 30% из которых – с тяжелой формой.

Сейчас в Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса, однако, прививки делают только гражданам старше 18 лет. Пока не сообщается, когда именно в регионе появится детская вакцина, однако, в соцсетях начали появляться сообщения, что в школах якобы начали составлять списки детей на вакцинацию. Как сообщили «КП-Самара» в региональном минобре, рекомендаций создавать такие списки не поступало, а вакцинация подростков не проводится.

- Вместе с тем, региональные медицинские учреждения на постоянной основе проводят подготовительную работу по вопросам вакцинации несовершеннолетних, в том числе от гриппа и других инфекций, что, видимо, послужило поводом для дискуссий в среде родителей, увидевших в некоторых школьных чатах посылы от представителей классных комитетов превентивно записать детей на вакцинацию, - говорится в сообщении.

По последним данным, в Самарской области за все время пандемии около 180 тысяч заразившихся коронавирусом, среди которых выздоровели порядка 130 тысяч человек, умерли 5 459 тысяч заразившихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области 29 ноября 2021 года число выздоровевших превысило количество заболевших COVID-19

За сутки коронавирус выявили у 941 жителя региона (подробнее)