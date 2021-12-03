Стеклянные высотки вместо уникального элеватора в Самаре: что не так с проектом и есть ли альтернатива

Неприветливые башни элеватора - ценный памятник эпохи. Фото: Армен Арутюнов

В Самаре хотят снести бетонные башни элеватора, расположенные на стрелке Волги и Самарки. Вместо них архитекторы предложили построить жилой комплекс с двумя высотками-башнями, которые должны напоминать о снесенном элеваторе. Такие предложения прозвучали на заседании градсовета 30 ноября 2021 года. Идея уже вызвала неоднозначную оценку архитектурного сообщества и градозащитников. Журналист «КП-Самара» разбиралась, что не так с проектом и есть ли другие альтернативы использования уникального здания.

В чем суть проекта

Как сообщил в соцсети присутствовавший на градсовете архитектор Олег Федоров, проект представила компания ООО «Альфа-Л», которую возглавляет председатель секции градсовета, архитектор Леонид Кудеров. Суть предложения проста – снести башни элеватора, которые, по мнению собственников земли, уже невозможно использовать по назначению. А на освободившемся месте построить две 24-этажные высотки-свечки с остекленнными фасадами, которые, по задумке архитекторов, будут «воспроизводить силуэт элеватора и фиксировать память места». Кроме того, в проекте фигурирует большой надземный паркинг и несколько жилых секции высотой от 3 до 7 этажей.

Зато проектом предусмотрено восстановление и реставрация ценного комплекса мукомольной мельницы Соколовых, которая, в отличие от элеватора, является объектом культурного наследия.

Исторические башни элеватора предлагают заменить на банальные высотки. Фото: Олег Федоров

Что не так с проектом

Прозвучавшие на градсовете предложения о судьбе элеватора уже вызвали неоднозначную реакцию архитекторов и градозащитников. Они сразу обозначили в нем массу слабых мест и нестыковок.

- В проекте мы видим стандартные квартиры с узкими комнатами, - пишет в соцсети Олег Федоров. - Всего две типологии: офисный центр в здании мельницы и банальное жилье эконом класса. Нет никаких исследований, что нужно этой территории. На второй линии от реки - пятиэтажный паркинг. Мы не видим ни одного детсада или школы, а жителей планируется в проекте 1 165 (466 квартир). Нет одного общественного пространства для горожан на этой абсолютно уникальной территории, ни парка, ни сквера - ничего…

Коллегу поддержал архитектор Виталий Стадников.

- Проект произвел на меня впечатление откровенной халтуры, - рассказал Виталий Стадников журналисту «КП-Самара». – Планировки квартир совершенно не соответствуют статусу бизнес-класса, элитного жилья. Тут комнаты по 10 метров нарисованы! Половину наземной территории занимают парковки – и это в месте, где земля «золотая». Никаких скверов, никаких школ, детсадов. Вместо набережной нарисована шестиполосная магистраль. Это все идеология 60-х годов прошлого века, сейчас нужны совсем другие подходы.

Почему проект стеклянных башен нарушает закон

Также Виталий Стадников подчеркнул, что представленный на градсовете проект нарушает существующие нормы закона.

- При разработке исторического поселения в него вписана 31 доминанта, которая формирует облик города, и 65-метровый элеватор – одна из них, - отметил эксперт. – Чтобы что-то делать с этим зданием, должны быть утверждены регламенты исторического поселения, а сейчас их нет. Элеватор находится в охранной зоне ОКН – мельницы, там максимальная высота допустимой застройки – 24 метра. А в проекте высота башен – 75.

Стадникова поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- В старом городе, на территории исторического поселения, высотность должна быть четко ограничена существующими регламентами — это 21 метр, - заявил народный избранник в эфире радио «Комсомольская правда». - Любое отклонение от этих параметров я считаю неправильным и необоснованным. Я сделаю все, чтобы эти проекты не были реализованы.

Директор ООО «ОКТОГОН», главный редактор «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко подчеркивает: нарушение нормативов при строительстве в историческом центре уже стало плохой привычкой.

- Когда откладывали принятие градостроительных нормативов исторического поседения, нам говорили, что иначе в них не впишутся те проекты, которые находятся в процессе разработки. Но сейчас мы видим, что эти проекты не вписываются и в уже существующие правила. Это очень печально – это значит, что нынешним застройщикам любые нормативы и ограничения мешают в принципе. А город не может эффективно жить и развиваться, если все участники рынка пытаются обойти, пренебречь всеми существующими регламентами, - отмечает Олег Никитенко.

Эксперты говорят о том, что можно найти прибыльное применение существующим башням. Фото: Армен Арутюнов

Почему элеватор считают ценным

Градозащитники подчеркивают – элеватору хоть и отказали во включении в список объектов культурного наследия, но его ценность сложно переоценить.

- Ценность элеватора – в его нарочитой грубости, это памятник брутализма, аналогов которым в стране нет, - говорит Виталий Стадников. – И именно этот грубый, недружелюбный силуэт башен и каменными коронами «держит» берег. Замени его стеклянными свечками – весь эффект пропадет. Причем важны не только сами башни, но и весь сложившийся на берегу комплекс. Особенность этого места – именно в этой бескомпромиссной промышленной эстетике, и ее нужно сохранить и использовать, а не менять на типовую застройку.

Градозащитник, член регионального отделения ВООПИиК Армен Арутюнов вспоминает историю с Фабрикой-кухней, ценность которой также подвергалась сомнению

- Там точно так же были собственники, которым был не нужен памятник конструктивизма, горожане не видели красоту и ценность этого места, - говорит Армен Арутюнов. - Были проекты по строительству на этом месте торговых и офисных центров, были предложения обыграть в новом здании тему серпа и молота. Сейчас благодаря реконструкции ценность Фабрики-кухни уже не вызывает сомнений. А по элеватору пока нет понимания ценности, многие считают, что это непонятные и некрасивые бетонные башни. А ведь башни элеватора настолько же уникальны как и Фабрика-кухня. Аналогов этому зданию в СССР на момент строительства не было, там 33 патента на технологии обработки зерна. Мы говорим, что мы хлебная столица, у нас рядом стоит действующий с 1916 года элеватор, есть башни, посмотреть на которые, если правильно приспособить, будут приезжать смотреть люди со всего мира. А мы говорим, что хотим их снести, потому что девелопер умеет только строить жилье.

Директор музея им.Алабина, идеолог «Том Сойер феста» Андрей Кочетков уверен: заменить элеватор обычной «свечкой», схожей по форме, это даже хуже, чем просто его снести.

- Это удар по всему «хлебному» фасаду города со стороны Великой Степи, которую наши предки вспахали, - говорит Андрей Кочетков. - И на хлебе из которой превратилась в заметное место Самара. На берегу все про это - от бухт, мельниц и элеватора Госбанка через комбикормовый завод к модернистским башням.

Есть ли альтернатива

Армен Арутюнов отмечает: в основе желания уничтожить башни элеватора лежит «золотая» земля в старом городе.

- Инвестор хочет ее использовать и не видит перспективы в эксплуатации существующего строения. Просто не умеет ничего кроме как строить квадратные метры, - сокрушается градозащитник.

В то же время эксперты говорят о как минимум нескольких вариантах использования этой территории с сохранением элеватора и с получением при этом коммерческой прибыли.

- Здание элеватора крепкое, я был там внутри, - говорит автор проекта нового Дворца спорта архитектор Дмитрий Орлов. – При желании здание вполне можно использовать даже под квартиры, такие примеры в мире есть. Конечно, это будет нестандартное, эксклюзивное жилье, понадобится перфорировать стены, нарезать окна, но это возможно. Можно использовать башни элеватора под гостиницу, под выставочное пространство, торговые и офисные площади, можно хранить там музейные фонды. Площади там внутри хорошие, провести вертикальные коммуникации – не проблема. Вариантов масса. Главное понять, нужно ли это городу и региону.

Виталий Стадников рассказал, что сейчас проводится экспертиза с целью признать здание аварийным и негодным к дальнейшему использованию.

- Для меня эта аварийность под большим вопросом, все несущие конструкции вполне реально укрепить, - говорит эксперт. – Потенциал элеватора и территории вокруг него очень сильно недооценен в плане получения прибыли. Достаточно вспомнить проект парка «Зарядье» в Москве –он очень удачен с точки зрения коммерции. Здесь можно сделать что-то аналогичное, главное рассматривать башни элеватора не само по себе, а как часть большого проекта на всей прилегающей территории. А в самом элеваторе вполне можно разместить и гостиницу, и музеи, и выставочное пространство, и другие общественные территории.

Олег Никитенко рассказал, что разрабатывались планы использовать башни элеватора по IT-инфраструктуру – создать здесь большой data-центр, в котором бы хранилась и обрабатывалась вся информация с систем «Умного города».

- Это позволило бы провести символический мост между прошлым и будущим, - рассказал Олег Никитенко журналисту «КП-Самара». – Есть и другие варианты использования этой территории – именно прилегающей территории, ее надо использовать в комплексе. Можно минимально реставрировать элеватор и оставить его «работать» как монумент, а коммерческую прибыль получать за счет окружающей территории. Можно даже снести элеватор и построить на этом месте жилье – но только с условием, что башни будут воспроизведены «один в один» со всей их грубостью. Но это, конечно, сложнее и дороже, чем обычные застекленные высотки.

А ведущий программы «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Антон Черепок предлагает создать в башнях элеватора музей Голода.

- Лично я воспринимаю эти башни с коронами как монумент голоду Поволжья 1921-1923 годов, - говорит Антон. - В двух 60-метровых бетонных крепостях, возвышающихся над Самарой, хранилось драгоценное зерно - священное и неприкосновенное. Тем сильнее эффект, что башни стоят на въезде в город, отгороженные рекой словно защитным рвом. Не нужно иных символов, вот она память о тех страшных годах. Вот монумент, в котором можно сделать музей Голода, символ того, что такое не должно повториться, и величественное напоминание о трагедии.

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