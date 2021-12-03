В Самаре предложили снести элеватор и построить на его месте две стеклянные башни

УГООКН региона не поддержало проект строительства жилого комплекса в старом городе / Фото: Олег Федоров Фото: Facebook

В столице 63 региона предложили снести элеватор, который находится на стрелке рек Волги и Самары. На его месте хотят построить жилой комплекс, в который войдут две стеклянные высотки. Проект представили 30 ноября 2021 года на заседании градостроительного совета. Об этом в фейсбуке сообщил архитектор Олег Федоров.

Автор проекта — ООО «Альфа Л». Компания предложила снести элеватор, который не является ОКН, но признан частью предмета охраны статуса исторического поселения. И построить два 24-этажных дома, которые бы воспроизводили его силуэт и «фиксировали память места». Помимо этих башен, в жилой комплекс включили пять секций по 3-7 этажей и две секции по 7 этажей, а также паркинг. Ни детсада, ни школы, ни одного общественного пространства проект не предусматривает.

Многие самарцы не подержали идею сноса элеватора и строительства высоток в старом городе. Свою позицию в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» высказал и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн:

— Я по-прежнему считал и считаю, что в старом городе, на территории исторического поселения, высотность должна быть четко ограничена существующими регламентами — это 21 метр. Любое отклонение от этих параметров я считаю неправильным и необоснованным.

Народный избранник отметил, что данное предложение, а также еще десяток, которые озвучили на прошедшем заседании Градсовета, УКООКН Самарской области не поддержал. Александр Хинштейн пообещал, что сделает все возможное, чтобы подобные объекты в старом городе не появились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Элеватору в защите отказано: почему это плохо для Самары

Объясняем, почему бетонные башни элеватора мукомольного завода в Самаре должны быть сохранены (подробности)