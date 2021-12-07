самарский врач назвала самые явные симптомы коронавируса у детей

Коронавирус может проходить бессимптомно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный педиатр Самары Светлана Пыркова рассказала жителям города, какие симптомы коронавируса бывают у детей и когда нужно везти ребенка в больницу.

Дети также, как и взрослые, могут заразиться коронавирусом, однако, вакцинироваться пока можно только с 18 лет. В основном дети легко переносят заражение, но в некоторых случаях возможно тяжелое течение заболевания, а ранее сообщали о смертельных случаях у детей, заразившихся коронавирус.

Как распознать коронавирус у ребенка

Как рассказала Светлана Пыркова, симптомов, характерных исключительно для коронавируса, нет. У заразившегося ребенка может быть температура, ощущение заложенности носа, болеть горло, жидкий стул или тошнота. Вместе с тем, коронавирус может присутствовать и совершенно бессимптомно.

Что не характерно для коронавируса, это снижение аппетита, которое бывает при простуде, например.

Однако, если какие-либо из описанных симптомов появились после контакта с заразившимся, то это может быть коронавирус.

В любом случае, необходимо вызвать врача и проходить обследование, независимо от симптомов.

Когда ребенка стоит везти в больницу

Если назначенное лечение не помогает, то его, вероятно, следует продолжить уже в больнице под постоянным наблюдением врачей.

В больницу ребенка стоит везти, если при соблюдении назначенного лечения у него не наблюдается положительная динамика. Например, сохраняется высокая температура, ребенок становится вялым, капризным, начинает более часто дышать.

Когда появится вакцина для детей

В России зарегистрирована вакцина для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, Гам-КОВИД-Вак-М (также она называется «Спутник-М»). Сейчас вакцина находится на испытаниях, по итогам которых она поступит в регионы. Не исключено, что прививки подросткам начнут делать до конца текущего, 2021, года.

Как сообщили «КП-Самара», в Самарской области больницы ведут подготовительную работу по вакцинации несовершеннолетних от различных инфекций.

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