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Общество7 декабря 2021 13:45

Обращались хуже, чем с собакой: в Тольятти отдали под суд родителей, истязавших ребенка

Следствие предъявило обвинение двум жителям автограда, которые годами избивали своего сына
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Когда мальчика осмотрели полицейские, то увидели рубцы от ремня, после этого ребенка из семьи изъяли

Когда мальчика осмотрели полицейские, то увидели рубцы от ремня, после этого ребенка из семьи изъяли

Фото: Николай Александров

- Ну оставался он дома один, что тут такого? Тем более не один, а с собакой. Стаффорд – порода не агрессивная. Ну и что с того, что бойцовская? Нормальная у нас собака, - Тамара (имена героев изменены) до сих пор не видит ничего «такого» в своих методах воспитания. Зато органы опеки и следователи увидели. Поэтому 5-летнего Колю из семьи изъяли, а в отношении его родителей возбудили уголовное дело.

Спасти ребенка удалось благодаря соседям: в очередной раз услышав детский плач, в августе они не выдержали и вызвали полицию. Увидев стражей порядка, Тамара и ее сожитель Егор попытались все обернуть шуткой: мол, у соседей воображение разыгралось, ребенок в порядке.

Но полицейские решили осмотреть мальчугана и обнаружили у него на теле багровые рубцы – как будто малыша лупили ремнем. Материалы проверки передали в региональный Следственный комитет, где возбудили сразу 2 уголовных дела: за истязание малолетнего и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

- О существовании этого ребенка никто не знал, - рассказывали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки, которые тоже стали разбираться, что к чему. – Ранее у Тамары было 3 детей, она не заботилась о них, поэтому их забрали в соцучреждение, а ее лишили родительских прав. Коля не был прикреплен ни к одной из городских поликлиник, не факт, что он вообще бывал у врача. А его родители так часто переезжали, что никто и не успевал среагировать на проблемы в семье.

У собаки хотя бы было свое спальное место, миска и поилка, а у мальчика - ничего

У собаки хотя бы было свое спальное место, миска и поилка, а у мальчика - ничего

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дальше – больше. Во время расследования выяснилось, что с собакой (тем самым стаффордом) Тамара и Егор обращались лучше, чем с собственным сыном – у собаки хотя бы было свое спальное место, миска и поилка. В отличие от Коли.

- Условия проживания – антисанитарные, продуктов питания в доме нет, спального места, игрушек и средств гигиены для ребенка – тоже, - говорят в региональном Следственном комитете. – Отец регулярно бил сына, согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика, зная о фактах насилия, никак на них не реагировала.

Сейчас Коля находится в социально-реабилитационном центре, а его родители в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, Тамара вину признает частично: да, оставляла одно, кормила тем, что не нужно греть, - но кормила же! Что до Егора, то он и вовсе вины за собой не чувствует: не бил, а воспитывал сына и наказывал его за беспорядок в комнате.

Как оценит действия родителей суд, покажет время. По закону им могут назначить даже реальное лишение свободы.

«Комсомолка» следит за развитием событий

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