Обращались хуже, чем с собакой: в Тольятти отдали под суд родителей, истязавших ребенка

Когда мальчика осмотрели полицейские, то увидели рубцы от ремня, после этого ребенка из семьи изъяли Фото: Николай Александров

- Ну оставался он дома один, что тут такого? Тем более не один, а с собакой. Стаффорд – порода не агрессивная. Ну и что с того, что бойцовская? Нормальная у нас собака, - Тамара (имена героев изменены) до сих пор не видит ничего «такого» в своих методах воспитания. Зато органы опеки и следователи увидели. Поэтому 5-летнего Колю из семьи изъяли, а в отношении его родителей возбудили уголовное дело.

Спасти ребенка удалось благодаря соседям: в очередной раз услышав детский плач, в августе они не выдержали и вызвали полицию. Увидев стражей порядка, Тамара и ее сожитель Егор попытались все обернуть шуткой: мол, у соседей воображение разыгралось, ребенок в порядке.

Но полицейские решили осмотреть мальчугана и обнаружили у него на теле багровые рубцы – как будто малыша лупили ремнем. Материалы проверки передали в региональный Следственный комитет, где возбудили сразу 2 уголовных дела: за истязание малолетнего и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

- О существовании этого ребенка никто не знал, - рассказывали корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки, которые тоже стали разбираться, что к чему. – Ранее у Тамары было 3 детей, она не заботилась о них, поэтому их забрали в соцучреждение, а ее лишили родительских прав. Коля не был прикреплен ни к одной из городских поликлиник, не факт, что он вообще бывал у врача. А его родители так часто переезжали, что никто и не успевал среагировать на проблемы в семье.

У собаки хотя бы было свое спальное место, миска и поилка, а у мальчика - ничего Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дальше – больше. Во время расследования выяснилось, что с собакой (тем самым стаффордом) Тамара и Егор обращались лучше, чем с собственным сыном – у собаки хотя бы было свое спальное место, миска и поилка. В отличие от Коли.

- Условия проживания – антисанитарные, продуктов питания в доме нет, спального места, игрушек и средств гигиены для ребенка – тоже, - говорят в региональном Следственном комитете. – Отец регулярно бил сына, согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика, зная о фактах насилия, никак на них не реагировала.

Сейчас Коля находится в социально-реабилитационном центре, а его родители в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, Тамара вину признает частично: да, оставляла одно, кормила тем, что не нужно греть, - но кормила же! Что до Егора, то он и вовсе вины за собой не чувствует: не бил, а воспитывал сына и наказывал его за беспорядок в комнате.

Как оценит действия родителей суд, покажет время. По закону им могут назначить даже реальное лишение свободы.

«Комсомолка» следит за развитием событий

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