В аэропорту «Курумоч» в Самаре эвакуировали пассажиров 7 декабря 2021

В самарском аэропорту эвакуировали пассажиров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиров эвакуировали из здания аэропорта «Курумоч» в Самаре во вторник, 7 декабря. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе аэровокзала.

- В настоящее время в аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как рассказывают очевидцы, оказавшиеся в аэропорту в момент эвакуации, о причинах произошедшего не сообщалось, но объявили, что всех выводят на улицу. В дальнейшем пассажиров на автобусе отвезли в старое здание аэропорта.

По данным источника, знакомого с ситуацией, аэропорт возобновит работу в ближайшие несколько часов. Сейчас выясняются причины произошедшего, оценивается, есть ли угрозы пассажирам.

Анонимные сообщения об различных угрозах периодически поступают в аэропорты, торговые центры, учебные заведения, другие социально значимые объекты и места массового скопления граждан. В большинстве случаев, реальной угрозы посетителям нет, на места выезжают представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, для обеспечения безопасности в таких случаях объявляется эвакуация.

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