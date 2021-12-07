В аэропорту «Курумоч» в Самаре эвакуировали пассажиров 7 декабря 2021

В самарском аэропорту эвакуировали пассажиров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пассажиров эвакуировали из здания аэропорта «Курумоч» в Самаре во вторник, 7 декабря. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе аэровокзала.
- В настоящее время в аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе, - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как рассказывают очевидцы, оказавшиеся в аэропорту в момент эвакуации, о причинах произошедшего не сообщалось, но объявили, что всех выводят на улицу. В дальнейшем пассажиров на автобусе отвезли в старое здание аэропорта.
По данным источника, знакомого с ситуацией, аэропорт возобновит работу в ближайшие несколько часов. Сейчас выясняются причины произошедшего, оценивается, есть ли угрозы пассажирам.
Анонимные сообщения об различных угрозах периодически поступают в аэропорты, торговые центры, учебные заведения, другие социально значимые объекты и места массового скопления граждан. В большинстве случаев, реальной угрозы посетителям нет, на места выезжают представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, для обеспечения безопасности в таких случаях объявляется эвакуация.
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