Никаких танцев: какие коронавирусные ограничения ослабили в Самарской области в декабре 2021

В Самаре на коньках кататься можно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области во время заседания регионального оперштаба приняли решение ослабить некоторые коронавирусные ограничения. Это связано с тем, что заболевших стало поменьше. Если раньше каждый день находили по 1,5-1,7 тысячи новых заразившихся, то сейчас менее тысячи.

Какие ограничения ослабили

По решению регионального оперштаба, в театрах и на концертах теперь можно заполнять залы на 70% (ранее действовало ограничение в 50%). Все зрители при этом должны быть привитые или переболевшие и иметь соответствующие справки или QR-коды.

Разрешено проводить новогодние праздники в школах и детских садах, но только в рамках одной группы или класса.

Разрешено заниматься спортом на открытых площадках, а также кататься с горок. Но отмечается, что при организации подобного веселья на катках и горках нужно соблюдать эпидемиологические правила, соблюдать дистанцию в местах проката инвентаря и в раздевалках.

Какие ограничения пока оставили

Если концертные площадки разрешили заполнять на 70%, то аналогичные послабления для региональных спортивных соревнований, в том числе детских, пока не приняли. Но отметили, что будут обсуждать ситуацию в зависимости от эпидемиологической обстановки на каждой конкретной территории.

Также Роспотребнадзор не рекомендует проводить народные гулянья, в том числе, на открытом воздухе.

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