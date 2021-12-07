В правительстве Самарской области рассказали, как будут проходить новогодние праздники в регионе

Самарцам предлагают альтернативы новогодним гуляниям на площадях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 декабря 2021 года состоялось оперативное совещание штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Власти региона рассказали, как будут проходить новогодние праздники для горожан.

Решением оперштаба стал запрет на проведение массовых гуляний на площадях и других общественных пространствах Самарской области. Однако праздничные иллюминации будут установлены на всех локациях городов и в муниципалитетах. Горожанам разрешено посещать украшенные территории, однако находится нужно в масках и соблюдать социальную дистанцию.

В детских садах и школах разрешили проведение новогодних утренников, но только в пределах одной группы, то есть смешение двух и более групп или классов недопустимо. Однако есть и хорошие новости, власти разрешили открыть для посетителей катки, горки и другие уличные зимние развлечения. Однако и там будет строго соблюдаться масочный режим и соцдистанция.

На оперштабе обсудили также смягчение некоторых ограничений. Так, было принято решение разрешить заполнять кинозалы, театры и другие культурные учреждения на 70%. Но зрители должны иметь QR-код, справку о перенесенном заболевании или тест ПЦР.