Как в Самаре будут защищаться от омикрона: из-за нового штамма коронавируса возобновляют работу обсерваторы

В Самарской области готовятся к возможному появлению нового штамма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый штамм коронавируса омикрон, по последним данным, обнаружен почти в шестидесяти странах мира. Впервые он был выявлен в Африке, где низкая степень иммунизации. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, африканский континент является «полигоном для возможных мутаций», поскольку там привито всего 6% населения.

В России выявлены первые случаи заражения новым штаммом у вернувшихся из ЮАР. Считается, что штамм быстрее распространяется, оценивается эффективность действующих вакцин. Сейчас называются разные версии, по некоторым данным, эффективность имеющихся вакцин с новым штаммом снижается на 40%, однако, исследования продолжаются.

Президент России Владимир Путин поручил регионам разработать планы действий по предотвращению распространения омикрон-штамма.

Что предпринимается в Самарской области

Как стало известно по итогам очередного заседания регионального оперштаба, в Самарской области с связи с появлением нового штамма вновь начинают работать обсерваторы.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, необходимо на 14 дней обеспечить изоляцию для граждан, пребывающих из стран Африки и Юго-Восточной Азии.

Что сейчас с коронавирусом в Самарской области

По последним данным, с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились порядка 186 тысяч человек, из которых выздоровели 136 тысяч, умерли 5 767.

В регионе снижается количество заразившихся за сутки – сейчас ежедневно находят порядка 700-800 человек, при этом недавно было по 1,5-1,7 тысячи заразившихся.

В связи с тем, что ситуация немного улучшилась, в регионе ослабили некоторые ограничения.

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