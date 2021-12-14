Все внутренние органы оказались снаружи: как в Самаре хирурги спасали младенца с редкой болезнью

Поэтапная операция заняла целую неделю. Фото: минздрав Самарской области

В Самаре хирурги областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой провели сложнейшую операцию и спасли жизнь новорожденному малышу с очень редкой болезнью. Из-за врожденной патологии внутренние органы новорожденного оказались снаружи, и малышу грозила верная гибель. Чтобы спасти младенца, хирурги пошли на беспрецедентные шаги.

Долго ждали малыша

Самарчанка Юлия вспоминает – они с мужем долго планировали беременность, и когда тест показал заветные две полоски, счастью будущих родителей не было предела. Супруги очень ждали своего первенца, но им пришлось столкнуться с неожиданной бедой.

Оказалось, что у будущего малыша очень редкая патология развития – так называемое «омфалоцеле», грыжа пупочного канатика. При этой патологии внутренние органы брюшной полости развиваются и растут не в брюшной полости, а в пупочном канатике.

- Когда мне делали плановое УЗИ на 13-й неделе беременности, то выяснилось, что у моего ребенка порок развития передней брюшной стенки, и фактически внутренние органы у него находятся снаружи, до сих пор с содроганием вспоминает Юлия. – На консилиуме мне сказали, что при омфалоцеле больших размеров врачи рекомендуют прерывать беременность, но поскольку у моего малыша оно средних размеров, то его можно будет скорректировать после рождения.

Всю беременность Юля находилась под контролем медиков. Роды тоже прошли оперативно, чтобы исключить возможные случайности.

- Огромное спасибо специалистам перинатального центра, которые сработали очень профессионально. Едва сыночек родился, его сразу перевели в реанимацию областной детской больницы. Конечно, мы очень переживали, но верили, что малыш все выдержит, - рассказала Юлия.

Когда увидели пациента - обомлели

Мальчику повезло – он оказался в руках хирургов работающего на базе больницы им.Ивановой областного центра коррекции врожденных пороков развития новорожденных детей. В случаях нарушения развития органов желудочно-кишечного тракта, передней брюшной стенки, легких, диафрагмальной грыжи здесь проводят полную хирургическую коррекцию патологий и дают малышам шанс на полноценную жизнь.

Заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов признается – когда медики увидели своего маленького пациента, они обомлели.

- Мы знали, что нам предстоит оперировать ребенка с такой патологией. Но по прогнозам это должны были быть небольшие размеры. А увидев пациента, мы поняли, что это самое большое омфалоцеле в нашей практике, - вспоминает Евгений Новоженов. – Все внутренние органы малыша - желудок, печень, тонкий и толстый отделы кишечника - не вышли из брюшной полости, как при обычных грыжах, а развивались вне ее. Поэтому единовременно поместить их обратно не было никакой возможности. Объем брюшной полости просто не позволил бы этого сделать, органы могли погибнуть из-за слишком сильного сдавливания и нарушения кровоснабжения.

Кожи могло не хватить

Хирурги оценили ситуацию и приняли решение погружать органы в брюшную полость ребенка поэтапно. Но возникла еще одна сложность.

- По существующей методике мы должны были погрузить органы в специальный мешок - контейнер, подшить его к передней брюшной стенке, в несколько этапов погрузить в брюшную полость. Потом удалить контейнер и ушить кожу, - рассказывает подробности хирург. – Но омфалоцеле оказалось настолько большим, что мы поняли: если подшить мешок к коже, то ее не хватит, чтобы потом закрыть дефект.

Тогда самарские хирурги приняли решение наклеить на кожу малыша специальный материал и подшить мешок уже к нему.

- Нас выручили «тейпы» - клейкая лента из ткани, с сильной фиксацией, - рассказал Евгений Новоженов. – Гарантий, что они выдержат такое сильное давление, не было, но мы не сомневались в правильности выбранного решения. И они выдержали, хотя и были на грани. Это был очень сложный и опасный момент. Ведь чем дольше органы находились вне брюшной полости, тем больше был шанс их инфицирования. А погружать их быстрее мы не могли из-за риска слишком сильно их сдавить и повредить.

Неделя на операционном столе

Операция заняла целую неделю: семь дней после того, как внутренние органы новорожденного младенца были погружены в контейнер, медики постепенно погружали их в брюшную полость. Работала целая бригада – хирурги Евгений Новоженов и Артем Изосимов каждые 4-6 часов сантиметр за сантиметром погружали органы малыша в брюшную полость. А анестезиологи-реаниматологи под руководством завотделением Ирины Садовской непрерывно контролировали процесс. Во время операции выяснилось, что у малыша имеется еще одна патология - аномальное расположение кишечника. Ее тоже удалось исправить. Завершающим этапом операции стала пластика передней брюшной стенки.

В общей сложности малыш провел в больнице больше месяца.

- Очень тяжело было видеть своего новорожденного малыша на больничной койке, всего окутанного паутиной систем, - признается Юлия. - У него пропал сосательный и глотательный рефлексы, и потом пришлось заново учиться кушать.

Сейчас Мирон – так назвали мальчика - уже находится дома и чувствует себя хорошо, у него хороший аппетит, он постепенно набирает вес.

- Мы очень благодарны всем врачам и медсестрам за их профессионализм, за спасение жизни Мирона! – говорит Юлия.

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