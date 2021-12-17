Хроника трезвого друга: как выглядит веселая вечеринка, когда ты на ней не пьешь

Наблюдать за вечеринкой на трезвую голову тоже интересно

Почти на каждой вечеринке есть он: непьющий гость. Кто-то постоянно за рулем, кто-то сознательно выбрал здоровый образ жизни, а кому-то пропустить лишний бокальчик мешают болезни. В любом случае, взглянуть на мир глазами этого человека крайне интересно. Публикуем дневник "трезвого друга": представляете, он никогда не звонит бывшим и помнит даже порядок того, как все падали под стол.

"Ты меня уважаешь?"

Близятся новогодние праздники, время ярких корпоративов и бурных семейных торжеств, на которых часть веселья строится на распитии крепких алкогольных напитков. Что может быть веселее танцев на столе, задушевных разговоров на тему «Ты меня уважаешь?» и спонтанных признаний в любви симпатичной коллеге (часто даже замужней), которую и видел то всего пару раз.

И вот во всем этом безудержном веселье есть один человек, который безучастно попивает сок, который даже не разбавлен ничем алкогольным – непьющий друг. Откровенно говоря, у большинства возникает вопрос – зачем вообще пришел? Схожий вопрос посещает и друга. Кстати, тот друг – это я.

Были времена, когда мне самому рассказывали, что же я такого делал вчера, а в истории звонков примерно в два ночи значился исходящий вызов бывшей. Теперь же, когда пришло осознание, что не очень хочется завтра на работу выходить с бодуна, что голова с возрастом болит после вечеринок уже гораздо дольше и сильнее, а на своей машине после праздников домой добираться в тысячу раз удобнее, чем непонятно как, приходится попивать колу, не разбавленную виски, и наблюдать. А посмотреть, кстати, есть на что.

Поначалу все это совершенно не весело для непьющего друга. Люди вокруг веселятся, говорят длинные бессвязные тосты и буквально каждый вопрошает с обидой в голосе: «А ты чего не пьешь?» Есть такая фраза, которая приписывается разным авторам: «Если человек не пьет и не курит, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?» Складывается впечатление, что на вечеринке все думаю про непьющего друга именно так. Но когда говоришь, что ты за рулем, то понимающе-сочувственно кивают и спрашивают, не хочешь ли оставить тут машину на ночь. Глядя на то, как всем весело и классно, несколько раз в голову приходит мысль, что действительно, чем я хуже? Я тоже хочу забыться в хмельном веселье и стать частью компании!

Иногда веселье становится слишком безумным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Раньше бы наслаждался, а теперь боишься!

Поглощенный этими мыслями, ловишь недвусмысленные взгляды захмелевшей коллеги. Той самой, который, будь ты в подпитии, уже давно предложил бы руку и сердце. Теперь же она сама приглашает тебя на танец. И если раньше ты бы просто наслаждался компанией развеселой девушки, а видео вашего откровенного танца разлетелось бы по всем рабочим чатам, то теперь же это напоминает, скорее, танец школьника с девочкой, которая тебе вроде нравится, но и одновременно очень ее боишься. После преисполненного благородства танца, ты проводишь даму до ее места за столом, и продолжаешь наблюдать.

Гости, которые уже поняли, что пить ты не будешь, интерес к тебе вовсе не теряют, и стараются хоть как-то развеселить трезвого гостя. Например, накормить его. Разгоряченные алкоголем, они с утроенной энергией и настойчивостью советуют тебе попробовать все, что стоит рядом, а также спешно приносят то, до чего ты не дотянешься.

Следуя своим чередом, вечеринка вступает в фазу, когда начинаются веселые конкурсы. Вот тут у трезвого гостя появляется несомненное преимущество, потому что только ты один сохранил нужную координацию, чтобы точно попасть карандашом на ниточке в бутылку. Будучи с ясным сознанием, ты с блеском отвечаешь на все вопросы дурацких викторин, а потом, гордый собой, разглядываешь целую горы выигранных безделушек.

Чем дальше идет вечеринка, тем сильнее преображаются гости. Из веселых и непосредственно радостных, они превращаются в усталых, иногда спящих лицом в тарелке. Внезапно кто-то вспоминает обо всех своих проблемах и изливает их любому, кто сидит рядом. Как выясняется, у этого соседа проблем едва ли не больше.

В целом разговоры вокруг приобретают неуместно личный характер, а кто-то высказывает заведомо провальные идеи из серии «а давайте так встречаться каждые выходные!», встречая бурю одобрения и неизменное согласие. Естественно, уже на утро никто и близко не вспомнит о такой внезапно нахлынувшей трепетной дружбе. Когда выясняется, что оплаченное в кафе время закончится минуты этак через три, от самых стойких гуляк звучит предложение продолжить веселье в клубе, бане, «у меня дома» (нужное подчеркнуть). Но трезвый друг понимает, что уже достаточно повеселился, и спокойно отбывает, попутно соглашаясь довезти до дома некоторых перебравших коллег. Выслушав по пути, как ты водишь, какая у тебя машина и заявления «что я хочу такую же», ты, с трудом вытащив из некоторых их домашний адрес, по невнятным указаниям проехать по короткому пути, успешно развозишь всех по домам, передав их в надежные руки жен/мужей, или других родственников.

На утро всем стыдно, а мне - нет Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А на следующий день, сидя в офисе, с удовольствием и злорадством рассказываешь всем, что же было вчера, как они попали домой и радуешься, что только у тебя пожелание доброго утра не вызывает негативных эмоций.

А вы когда-нибудь выступали в роли трезвого друга? Делитесь опытом в комментариях!

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