Как живет школьник в Самаре, чей друг погиб после допроса в отделе полиции

По словам родителей, разговор с двумя школьниками, которых заподозрили в сбыте фальшивых денег, был более чем жесткий

В Самаре следователи прекратили уголовное дело против людей в погонах. Изначально речь шла о доведении школьника до самоубийства. Это произошло еще в сентябре. Самарские ребята Саша и Илья (имена изменены) учились в одной школе, играли в одной группе, много времени проводили вместе. Этим летом они заказали еду на дом, расплатились с курьером, а потом оказалось, что купюра была ненастоящая.

В полиции открыли дело по факту фальшивомонетничества, под подозрение попали оба парня, а девушка Ильи, которая была с ними в тот вечер, стала свидетелем. 22 сентября ребят опросили в отделе полиции Промышленного района. По словам родителей, разговор был более чем жесткий: по их данным, к Илье применялись недозволенные методы, от которых ему стало плохо, а с Сашей разговаривали в отсутствие адвоката и отца, хотя он несовершеннолетний.

Илья покончил с собой следующей же ночью, Саша по словам отца боится выходить из дома и наблюдается сразу у нескольких врачей. Его родители написали жалобы в МВД России, в СК РФ, в Генпрокуратуру. Все проверки перепоручили самарским коллегам подозреваемых.

Служба собственной безопасности облМВД никаких нарушений в действиях районных оперативников не нашла:

- Сведения об оказании должностными лицами ОП Промышленного района морального и физического давления на указанных граждан с целью склонения к даче признательных показаний в совершении преступления, к которому они не причастны, а также о проведении с ними разбирательства в отсутствие законных представителей не нашли своего объективного и документального подтверждения в связи с противоречиями в показаниях сторон и отсутствием объективных фактов, - такой официальный документ получил 27 октября отец Саши.

Тем временем в региональном Следственном комитете закрыли уголовное дело о доведении до самоубийства Ильи – ни состава преступления в действиях полицейских, ни виновных следствие не нашло.

Правда, немного позже следователи, которые получили материалы проверки от службы собственной безопасности облМВД, пришли к выводу, что оперативники все-таки вели себя не слишком корректно. Так 22 ноября было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Пока что в отношении неустановленных лиц. Потерпевшими признали отца Ильи и Сашу. Обоих позвали на беседу к следователю.

- В Следственном комитете сына очень подробно расспрашивали обо всем. Вплоть до того, кто как выглядел и во что был одет, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Сергей. – Вот только на сыне это плохо отразилось: после того, как пришлось заново вспомнить все, что произошло, у него снова начались панические атаки.

Между тем, дело о фальшивомонетничестве до сих пор не закрыто. И хотя изначально предполагалось, что фальшивую купюру курьеру дал Илья, следователь подозрений с Саши не снимает. А значит, вполне вероятно, ему еще раз придется вернуться в отдел полиции Промышленного района и столкнуться со своими страхами лицом к лицу.

КП-Самара будет следить за ситуацией.

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