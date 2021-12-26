В Тольятти убийцу нашли по крови, кошачьим следам и цветочным листьям

Убийца тщательно замела все следы, не заметив лишь маленькую капельку крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таинственное исчезновение

Знакомые говорят, что Елена Н. из Тольятти была весьма интересным человеком. Много путешествовала, знала кучу интересных вещей, умела интересно рассказывать. А еще была очень ответственной. Когда 29 декабря 2018 года она не появилась на своем рабочем месте в суде, не предупредив о болезни или каком-то форс-мажоре, все очень удивились. Еще подозрительнее было то, что после нескольких десятков звонков трубку, наконец, взяли, но женщина на том конце провода сообщила лишь, что Елена занята, после чего сбросила вызов.

Неладное заподозрила и семья: женщина частенько созванивалась с отцом, а тут вдруг пропала, на звонки не отвечала, друзья не знали, где она. 30 декабря ее отец попросил родню о помощи, и вместе они решили навестить Елену.

- Когда зашли, увидели идеальную чистоту, дочери не было. Потом я заметил, что на кухне не хватает шторы, да и чайник керамический куда-то запропастился, а на подоконниках и стенах – кровавые кошачьи следы, - рассказывал позже следователям мужчина. – Осмотрели всю квартиру, даже на балкон выходили – и ничего. Потом балкон осмотрел мой родственник и сказал, что Лена там, и надо звонить в полицию. Я глянул на то место, куда он указывал, и увидел там ее руку, она была в крови.

Елена дала подруге в долг крупную сумму денег, за что и была убита Фото: Соцсети

Сложности следствия

Тело было завернуто в ковер и усажен на пол на балконе. На шее – пояс от халата, сверху – плед, чтобы не бросалось в глаза. В квартире – идеальная чистота, следов взлома нет, как и отпечатков пальцев, а мобильник жертвы как в воду канул. Следы крови с кошачьих лап не дали наводку на убийцу, домашнего питомца забрали из квартиры убитой ее родители. Следователям с этим делом пришлось нелегко.

- Отрабатывали сразу несколько версий. Во-первых, ссора с возлюбленным: у нас была информация о том, что у погибшей был роман с кем-то из коллег, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Михаил Володин. На момент расследования в 2018 году он был следователем следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти, а сейчас занимает должность следователя-криминалиста СУ СК РФ по Самарской области. – Второй версией было убийство на почве личных неприязненных отношений, возможно, из-за денег. Тем более, что вскоре отец погибшей вспомнил о том, что у нее занимала крупную сумму денег школьная подруга – Татьяна Борисова.

31 декабря 2018 года Борисову вызвали на допрос. Женщина заявила: да, деньги занимала, но с Леной давно не виделись, так что никаких конфликтов не было.

- В момент допроса я обратил внимание на то, что у Борисовой руки были забинтованы, а через бинты проступала кровь – это могло говорить о «свежих» травмах, - вспоминает Михаил Володин. – Когда я спросил ее напрямую, что случилась, она рассказала, что «буквально вчера» упала в снег, когда выходила с работы – с завода «Сибур» - а в сугробе были осколки стекла, вот она и порезалась.

Эту версию проверили, и она рассыпалась на глазах: никаких сугробов в том месте не было, да и на заводе Борисова никогда не работала. Борисова выдвинула другую версию: боялась сказать мужу, что нигде не работает, поэтому соврала, а руки порезала, когда тащила домой кучу пакетов с продуктами к новогоднему столу. Но и на пути к ее дому сугробов со стеклом или следами крови также найти не удалось.

При обыске в квартире у Борисовой не нашли ничего подозрительного – только купюру из Сингапура, куда ездила убитая Елена, но она ведь могла и сама подарить банкноту подруге. Версии о конфликтах с возлюбленным или на работе также подтверждения не нашли. Казалось, следствие зашло в тупик.

Следователь Михаил Володин решил вернуться на место происшествия и осмотреть его дополнительно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Новый поворот

- Я решил вернуться на место происшествия и осмотреть его дополнительно, - рассказал Михаил Володин.– И нас ждала неожиданная находка. На окне комнаты погибшей стоял цветок, листья которого, как мы поняли позже, в ночное и дневное время обращены к солнцу противоположными сторонами. Первичный осмотр квартиры проводили ночью, а повторный – утром. И убийство было совершено утром. При повторном осмотре на одном из листиков этого растения удалось найти едва заметную засохшую каплю крови.

Экспертиза определила: это кровь Татьяны Борисовой. Отпираться дальше было бессмысленно, и она рассказала, как было дело:

- Летом 2017 года я взяла у Лены 100 тысяч рублей в долг, потом еще 50 тысяч. Написала расписки, но вернуть деньги вовремя не смогла. А в декабре 2018-го она начала угрожать, что подаст на меня в суд, - вспоминала Татьяна Борисова в кабинете следователя. – Утром 29 января я пришла к ней поговорить, но мы начали ссориться, потом – драться. Я ее толкнула, она схватилась за нож, я ударила ее по голове какой-то бутылкой, в которой была крупа. У нее пошла кровь, она закричала, что посадит меня. Мы снова сцепились, она ножом порезала мне руку, потом вцепилась в нее зубами. Мне было очень больно, она меня никак не отпускала. Я сначала разбила о ее голову керамический чайник, потом обратила внимание, что у нее на шее находится пояс от халата. Я и потянула за него. Один конец пояса прижала к полу ногой, второй натягивала рукой, которая была свободна. Когда она, наконец, разжала зубы, я ослабила пояс. Но лицо у нее уже было синим, я поняла, что убила ее.

Подозреваемая подбрасывала следствию разные версии, чтобы отвести от себя подозрения Фото: Соцсети

Всем должна

Позже выяснится: спрятав тело и убравшись в квартире, Татьяна Борисова забрала оттуда все, что было ценного. Украшения сдала в ломбард, деньги потратила. Более того, спускать чужие денежки ей уже не впервой.

Женщина занимала деньги у всех своих знакомых. Собственным родителям была должна около миллиона рублей. Предлоги выдумывала самые разные: больной ребенок, ссоры с мужем, проблемы со здоровьем…

Обманула Борисова и трех тольяттинских коммерсантов. Один из них обратился к ней за помощью по совету общих знакомых, которые помнили, что когда-то она работала в регистрационной палате. Коммерсанту нужно было оформить аренду земельного участка под торговым павильоном. Татьяна ничем помочь не могла, но вслух, разумеется, этого не произнесла, наоборот, заверила, что сделает все возможное. Обнадеженный бизнесмен привел к ней еще двух друзей, которые столкнулись с той же проблемой. Втроем они отдали Борисовой в общей сложности 459 тысяч рублей, но никакой помощи так и не дождались.

Автозаводский районный суд через год после расправы над Еленой признал Борисову виновной в убийстве, краже и трех эпизодах мошенничества, за что приговорил ее к девяти с половиной годам лишения свободы.

Это решение сторона защиты пыталась обжаловать в Самарском областном суде, но смягчения наказания так и не добилась. Наказание Татьяна Борисова отбывает в колонии общего режима.

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