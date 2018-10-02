2018-10-02T09:53:25+03:00
Спорт

Андрей Тихонов взял вину за поражение от «Рубина» на себя

Наставник «Крыльев Советов» считает, что самарцы упустили ничью из-за неудачной замены в концовке встречи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тихонов: «Это несчастье – проигрывать на последних секундах»Тихонов: «Это несчастье – проигрывать на последних секундах»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» взял на себя вину за проигрыш в «волжском дерби» «Рубин» - «Крылья Советов». Матч 9 тура РПЛ прошел 1 октября на «Казань Арене» и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

- Зотов набегался на фланге, чтобы избежать там проблем в концовке, я принял решение выпустить Тигиева. В результате – неудачная обводка, фол на игроке «Рубина». Пропустили гол. Думаю, ошибкой в итоге стала именно замена, - приводят слова наставника «КС» в пресс-службе самарского клуба.

Кроме того, поражение на последних секундах Тихонов назвал несчастьем.

- Это несчастье – проигрывать на последних секундах. Ребята старались, играли, и я понимаю, если они также посчитают мое решение фатальным. Но это футбол – никто не знает, кто может ошибиться, это спорт, - подытожил наставник «Крыльев».

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