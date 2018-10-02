Сергей Марков официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

2 Окт. 12:54 2018-10-02T14:13:03+03:00

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Во вторник, 2 октября, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов официально представил коллективу регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нового руководителя. Им стал бывший глава Новокуйбышевска Сергей Марков. Эту должность ему предложил губернатор Дмитрий Азаров.

Виктор Кудряшов отметил успехи Сергея Маркова в Новокуйбышевске в плане благоустройства и развития ЖКХ, а также обозначил перед ним приоритетные задачи на новом посту. В частности, это обеспечение стабильности работы всех подведомственных организаций и предприятий, а также активное участие в различных национальных проектах, федеральных программах и конкурсах.

- Я привык работать системно и в команде. Мы будем применять лучшие технологии, лучший опыт наших коллег из других регионов и федерального центра. Уверен, все это принесет пользу Самарской области и ее жителям, - отметил Сергей Марков.

Напомним, что вчера, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращений полномочий главы города Сергея Маркова. Пока исполнять обязанности мэра будет будет замглавы по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.