Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-12T14:55:03+03:00

Сейчас Вадима оставили под стражей до февраля 2019 года

Полноценное рассмотрение дела так и не состоялось: обвиняемый потребовал себе нового адвоката

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжают рассматривать дело о крупном мошенничестве и брачных аферах. Обвиняемый - Вадим Шахбазов, мужчина по версии следствия коллекционировал жен, а невесту, которой обещал жениться, оставил бзез 4 млн рублей. В начале лета его задержали, теперь дело рассматривают в суде.

Сегодня обвиняемый предстал перед Советским районным судом. Правда, полноценного рассмотрения дела так и не состоялось. Сначала Вадим попросил суд назначить его жену Майю гражданской защитницей. Адвокат потерпевшей усмотрел в этом желание видеться с супругой в СИЗО. В этой просьбе мужчине отказали. Тогда выяснилось, что он требует замены адвоката: нынешний защитник ему назначен государством, а нужен свой, которого уже, вроде как, заказали. Но назвать имя и фамилию обвиняемый не смог.

В итоге заседание по делу перенесли на конец октября, а Вадиму Шахбазову продлили срок содержания под арестом до февраля 2019 года. Адвокат отметил, что такое решение суда его подзащитный собирается обжаловать.

Напомним, Вадима, у которого, как выяснилось есть жена (и, возможно, не одна) а также трое детей обвиняют в том, что он обманул жительницу Самары. Познакомившись, он представился ей сотрудником ФСБ под прикрытием , затем сделал предложение, но тут жениху срочно понадобились деньги. Девушка взяла кредит и помогла любимому, но он буквально на следующий день пропал.

Искали мужчину уже полицейские, которых подключил отец самарчанки.

Кстати, на суде выяснилось, что Вадим не так уж чист: девять лет назад он уже сидел. А в паспорте го жены указана другая фамилия и даже отчество супруга. Сам обвиняемый говорит, что просто поменял их официально. Зачем ему это понадобилось, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обещать не значит жениться: мужчина одолжил у невесты 4 млн рублей и скрылся за неделю до свадьбы

Для жительницы Самары знакомство в интернете закончилось не свадьбой, а ограблением (подробности)

В Самаре суд оставил под арестом мужчину, который одолжил у невесты 4 млн рублей

Он пропал за неделю до свадьбы (подробности)

В Самаре отправили под суд мужчину, который оставил свою невесту без 4 млн рублей

Брачный аферист выдавал себя за сотрудника ФСБ под прикрытием (подробности)