Первый замминистра сельского хозяйства Самарской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-17T17:02:57+03:00

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области покинул еще один чиновник. Во вторник, 16 октября, свой пост оставил первый заместитель министра Роман Некрасов. Об этом он сам сообщил в своем Твиттер-аккаунте.

«Сегодня был мой последний рабочий день в минсельхозе Самарской области! Без 2 месяцев 8 лет! Спасибо всем, кто был рядом! Я очень старался сделать наш АПК более эффективным и конкурентным!» – написал Роман Некрасов 16 октября в соцсети.

Кроме того, он пожелал удачи и успехов своим теперь уже бывшим коллегам и новому министру сельского хозяйства и продовольствия Николая Абашину. Также Роман Некрасов отметил, что не бросает сельское хозяйство. Свой уход из министерства он объяснил переходом на новое место работы. Приступить к новым обязанностям он должен был уже в среду, 17 октября. Куда именно подался Роман Некрасов и кто займет пост замминистра вместо него, пока не сообщается.

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