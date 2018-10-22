"Мечтаю, чтобы люди были добрее!" Поступила первая заявка на конкурс "Мисс самарская полиция-2018"

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-22T15:36:08+03:00

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В Самаре проходит прием заявок на конкурс "Комсомольской правды", проводимый при поддержке регионального ГУ МВД и общественного совета при Главке - "Мисс самарская полиция-2018". Принять участие в нем могут как действующие сотрудницы, так и ветераны МВД. Кандидаты на победу уже есть! О себе рассказала дознаватель Отдела МВД России по Приволжскому району Христина Абрашкина.

- Мой стаж службы в органах внутренних дел 8 лет. Начинала с должности участкового уполномоченного полиции, в настоящее время прохожу службу в должности дознавателя группы дознания, - пишет в своей анкете Христина.

Девушка подчеркивает, что профессию выбирала осознанно. Ее жизненные принципы - открытость, справедливость, честность и порядочность.

- Служба в полиции для меня – это ответственность за свои поступки, постоянная готовность в любое время дня и ночи прийти на помощь людям, попавшим в беду. Когда в очередной раз помогаешь человеку решить какую-то проблему и слышишь от него искренние слова благодарности – это для меня высшая награда! - говорит полицейская.

Христина Абрашкина мечтает, чтобы не было войн, чтобы люди меньше болели и были добрее друг к другу. Преступлений, по мнению номинанта, тоже должно совершаться мало.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября. Участницы и победителей конкурса ждут ценные призы и подарки!

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