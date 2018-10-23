2018-10-23T10:06:37+03:00
Конкурсы и тесты

"Наша основная задача - помощь людям!" Продолжается прием заявок на конкурс "Мисс самарская полиция - 2018"

Очередной участницей голосования становится капитан полиции Лия Гаврилова
Михаил ГОРЮНОВ
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Лия Гаврилова мечтала о службе в системе МВД с детстваЛия Гаврилова мечтала о службе в системе МВД с детстваФото: из архива героя публикации
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"Комсомольская правда - Самара", областное ГУ МВД России и Общественный совет при Главном управлении продолжают принимать заявки на конкурс "Мисс самарская полиция - 2018". Принять участие в нем может каждая действующая сотрудница ОВД, а также женщины - ветераны МВД. Очередным претендентом на победу стала начальник группы дознания Отделения МВД России по Шенталинскому району Лия Гаврилова.

- Работа в органах внутренних дел - это честь и гордость для меня, потому что основной нашей задачей является помощь людям, - пишет в своей анкете капитан полиции.

Лия замужем, воспитывает сына. Носить форму сотрудника ОВД она мечтала с самого детства.

Именно поэтому в 2006 году я поступила в СФ СЮИ МВД России, но в связи с ее реорганизацией была переведена в Волгоградскую академию МВД России, - говорит сотрудница. - В 2011 году, закончив учебное заведение, начала работать в следственных органах, но волею судьбы попала в подразделение дознания. Именно работа в дознании сильно изменила мой характер, я стала более выносливой и мужественной.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября. Участницы и победителей конкурса ждут ценные призы и подарки!

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